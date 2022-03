Onde assistir Juventus x Villarreal ao vivo e horário da Champions (16/03)

Depois de empatarem em 1 a 1, Juventus e Villarreal voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da oitavas da Champions League. Direto do Juventus Stadium, em Turim, a partida vai começar às 17h, horário de Brasília. Saiba onde assistir Juventus x Villarreal.

Onde assistir Juventus x Villarreal

O jogo do Juventus x Villarreal vai passar ao vivo no canal Space, a partir das 17h, horário de Brasília.

Entretanto, o torcedor também pode acompanhar pelo streaming HBO Max, no computador ou aplicativo para tablet, smartphones ou até TV’s.

Como estão as equipes na temporada?

Com gol de Vlahovic, o recém-contratado jovem do elenco, a Juventus garantiu uma marcação no jogo de ida pelas oitavas da Champions. Entretanto, acabou tomando o empate próximo do finalzinho da partida e, por isso, precisa entrar em campo nesta quarta-feira completamente focado em virar a partida em seu favor.

O elenco de Allegri deve estar completo em campo, com exceção dos lesionados.

Enquanto isso, o grupo espanhol espera dar a volta por cima e carimbar o seu passaporte para as quartas de final nesta quarta-feira com a vitória em cima dos italianos. No jogo de ida, o elenco mostrou um belíssimo desempenho jogando em casa e, por isso, tende a equilibrar do começo ao fim também no jogo de hoje.

Prováveis escalações de Juventus x Villarreal

O técnico Allegri não poderá contar com Chiesa, Bonucci, Kaio Jorge, McKennie e Dybala.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahović

Do outro lado, o time espanhol não terá Moreno.

Provável escalação do Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma

Último jogo Juventus x Villarreal

A última vez que Juventus e Villarreal se enfrentaram foi em 22 de fevereiro de 2022, pelo jogo de ida nas oitavas de final da temporada 2022 da Champions League. O jogo terminou em 1 a 1, com gols de Vlahovic para a Juventus e Parejo, no segundo tempo para os espanhóis.

Veja o vídeo e relembre o último jogo.

Tem gol fora de casa na Champions?

Gol fora de casa não é mais critério de desempate na Champions League. A regra foi retirada do regulamento pela própria UEFA no fim do ano passado, ou seja, as marcações dentro e fora de casa tem o mesmo valor na fase eliminatória a partir de agora.

As disputas do mata-mata na Champions League terão prorrogação se a partida terminar empatada pelo tempo normal. A prorrogação consiste em dois tempos de 15 minutos. Avança para a próxima fase quem marcar mais gols durante a prorrogação. No entanto, se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis será iniciada entre as duas equipes