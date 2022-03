Onde assistir Lille x Chelsea na TV ao vivo, horário e escalações (16/03)

Na partida de ida, o Chelsea venceu por 2 a 0. Agora, os ingleses enfrentam novamente o Lille nesta quarta-feira, a partir das 17h, pelo jogo de volta da oitavas da Champions para descobrir quem avança. Jogando no Stade Pierre-Mauroy, a partida tem transmissão na TV. Saiba onde assistir Lille x Chelsea ao vivo.

Onde assistir Lille x Chelsea

O jogo Lille x Chelsea hoje vai passar ao vivo no canal TNT e streaming HBO MAX, a partir das 17h, horário de Brasília.

Onde assistir Lille x Chelsea hoje:

Data: 16/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Davide Massa (Itália)

Local: Stade Pierre-Mauroy

TV: TNT

Streaming: HBO Max

Lille

Chelsea

O grupo inglês saiu na frente jogando em casa pelo jogo de ida das oitavas. No entanto, mesmo com a vantagem ao seu lado, o Chelsea precisa estar atento já que tem um grande oponente do outro lado do campo e, dessa maneira, deve escalar os melhores jogadores de seu plantel para deter os adversários.

O elenco deve estar completo nesta quarta-feira.

Confira o vídeo do último jogo dos times.

+ Final da Champions League 2022: onde vai ser, data e quem vai disputar

Prováveis escalações de Lille x Chelsea

Karnezis é o único desfalque dos anfitriões.

Provável escalação do Lille: Jardim; Zeki Çelik, Botman, Fonte, Tiago Djaló; Weah, André, Xeka, Bamba; Ben Arfa, David

Ben Chilwell permanece fora, mas Tuchel confirmou que Reece James e Callum Hudson-Odoi são dúvidas.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovačić, Alonso; Mount; Havertz, Lukaku

Tem gol fora de casa na Champions?

Gol fora de casa não é mais critério de desempate na Champions League. A regra foi retirada do regulamento pela própria UEFA no fim do ano passado, ou seja, as marcações dentro e fora de casa tem o mesmo valor na fase eliminatória a partir de agora.

As disputas do mata-mata na Champions League terão prorrogação se a partida terminar empatada pelo tempo normal. A prorrogação consiste em dois tempos de 15 minutos. Avança para a próxima fase quem marcar mais gols durante a prorrogação. No entanto, se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis será iniciada entre as duas equipes