Onde assistir Monaco x PSV hoje (02/08): transmissão da Champions

Saiba onde assistir o jogo de hoje. Foto: Reprodução / AS Monaco Oficial @AS_Monaco

Equipes disputam a primeira partida da terceira fase preliminar nesta terça-feira, com transmissão ao vivo

O torcedor quer saber onde assistir Monaco x PSV hoje, terça-feira em 2 de agosto. Válido pelo jogo de ida na terceira fase preliminar da Champions League, o confronto está marcado para 15h (Horário de Brasília), direto do Stade Louis II, em Monaco.

Onde assistir Monaco x PSV hoje ao vivo

O jogo do Monaco e PSV não terá transmissão online ou pela TV, a partir das 15h (horário de Brasília). Terceira fase preliminar da Champions começa nesta terça-feira.

Sem transmissão pela TV ou online, o torcedor infelizmente não tem a oportunidade de assistir o confronto. A única possibilidade é acompanhar através do site da UEFA, em tempo real com mensagens, ou nas páginas oficiais dos times do Monaco e PSV, lance por lance mas sem imagem.

Informações do jogo do Monaco x PSV hoje:

Data: Terça-feira, 02/08/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Stade Louis II, em Monaco, na França

Onde assistir: Sem transmissão

Arbitragem: Davide Massa (ITA)

Prováveis escalações de Monaco x PSV:

Nenhum dos elencos possui baixas no plantel de jogadores.

Provável escalação do Monaco: Nubel; Ruben Aguillar, Alex Disasi, Maripan, Caio Henrique; Fofana, Eliot Matazo, Minamino, Vanderson; Alexander Golovin e Ben Yedder. Técnico: Philippe Clement.

Provável escalação do PSV: Benítez; Hoever, Teze, Obispo, Philipp Max; Sangaré, Joey Veerman, Bakayoko, Guus Til; Cody Gakpo e De Jong. Técnico: Ruud van Nistelrooy

Últimos campeões da Champions

O último e atual campeão da Champions League é o Real Madrid.

O elenco espanhol venceu o Liverpool na final da Champions em 28 de maio, no Stade de France, em Paris, com gol de Vinícius Junior por 1 a 0. Ao todo, são 14 títulos conquistados, tornando a equipe a maior vencedora de toda a história da competição.

Também aparecem na contagem o Chelsea em 2021, o Bayern de Munique em 2020 e o Liverpool em 2019. Acompanhe a lista a seguir dos últimos campeões da Champions.

Real Madrid – 2022

Chelsea – 2021

Bayern de Munique – 2020

Liverpool – 2019

Real Madrid – 2018

Real Madrid – 2017

Real Madrid – 2016

Barcelona – 2015

Real Madrid – 2014

Bayern de Munique – 2013

Chelsea – 2012

Barcelona – 2011

Inter de Milão – 2010

Quando começa a fase de grupos da Champions 2022

A UEFA realiza o sorteio para determinar os confrontos dos playoffs, a última etapa da fase preliminar. Doze equipes disputam o mata-mata nos dias 16 e 17 de agosto (ida) e 23 e 24 de agosto (volta).

Definidos todos os seis classificados, o sorteio que define a fase de grupos será realizado em 25 de agosto pela Conmebol. Ao todo, são 32 equipes com entrada direta e os seis do play-off.

16/17 Agosto: Play-off jogos de volta

23/24 Agosto: Play-off jogos de volta

25 Agosto: Sorteio da fase de grupos 2022/23

