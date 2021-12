Onde assistir RB Leipzig x Manchester City hoje na TV e online (07/12)

Pela última rodada do grupo A, as equipes de RB Leipzig e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 07/12, a partir das 14h45 (horário de Brasília), na Champions League no Red Bull Arena Leipzig. Confira as informações para assistir o jogo entre RB Leipzig e Manchester City hoje.

Onde assistir RB Leipzig e Manchester City: O jogo entre RB Leipzig e Manchester Cityterá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig, cidade de Leipzig, na Alemanha

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Com apenas uma vitória e um empate conquistados durante a fase de grupos, o RB Leipzig perdeu a oportunidade de lutar pela classificação até a próxima etapa e, por isso, só pode garantir a vaga na Liga Europa do torneio. O desempenho dos alemães reflete também no Campeonato Alemão, onde aparecem no meio da tabela sem vencer por três rodadas.

Do outro lado, o Manchester City já está classificado para as oitavas de final em primeiro lugar do grupo A depois de vencer quatro jogos e perder apenas um, para o PSG, durante as rodadas. Dessa maneira, entra em campo hoje somente para cumprir tabela já que não briga por mais nada ou sequer tem a chance de perder a sua vaga. Por fim, está na liderança do Campeonato Inglês.

Escalações de RB Leipzig x Manchester City

Os alemães tem uma extensa lista de desfalque por lesões, começando com Olmo, Saracchi, Haidara, Poulsen até Halstenberg.

Enquanto isso, Guardiola ainda não pode contar com Torres, com o pé machucado.

RB LEIPZIG: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Klostermann; Adams, Kampl, Nkunku, Angeliño, Forsberg; André Silva, Brobbey

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Aké, Zinchenko; Gündoğan, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Jack Grealish

