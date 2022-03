Onde assistir sorteio das quartas da Champions League hoje (18/03)

Nesta sexta-feira (18), a UEFA realiza o sorteio que define todos os jogos das quartas de final e o chaveamento da semifinal a partir das 08h (Horário de Brasília), na sede da entidade em Nyon, na Suíça. Ao todo, oito equipes vão disputar a fase da competição. Dessa maneira, saiba onde assistir o sorteio das quartas da Champions League

Onde assistir sorteio das quartas de final da Champions

O sorteio das quartas de final da Champions tem transmissão ao vivo do canal TNT, do serviço de streaming HBO Max e da plataforma do SBT no Youtube e Facebook, a partir das 08h (horário de Brasília).

O canal da TNT Brasil só está disponível em operadoras de TV por assinatura, assim como o HBO Max que só pode ser acompanhado por assinantes tanto no site (www.hbomax.com.br) como pelo aplicativo.

Por fim, as plataformas digitais do SBT no Youtube e Facebook transmitem de graça o sorteio para todos os estados do Brasil.

O próprio site da UEFA (www.uefa.com) também transmite o evento, tornando-se outra opção para o torcedor acompanhar.

SBT SPORTS – No Youtube (SBTSports) e também no Facebook (SBTSportsOficial)

TNT BRASIL – SKY: 108 e 508 / CLARO: 151 e 651/ OI: 48 e 548 / VIVO: 648, 100, 657 e 892

HBO MAX – Disponível por assinatura através do site (www.play.hbomax.com)

UEFA – Site oficial de graça (www.uefa.com)

Como funciona o sorteio das quartas da Champions?

Com oito equipes, o sorteio das quartas de final não tem as mesmas regras do que fases anteriores. Isto significa que times do mesmo país e até do mesmo grupo na primeira fase podem se enfrentar a partir de agora.

O sorteio desta sexta-feira também vai definir o caminho de cada time até as semifinais, isto é, cada time vai saber qual será o seu caminho para chegar até a final em 28 de maio.

Todos os oito times serão colocados em um mesmo pote. Entretanto, a UEFA vai realizar um pequeno sorteio para definir para determinar a equipe da casa para a final somente por razões processuais. Dessa maneira, a primeira equipa sorteada joga o primeiro jogo em casa, contra a segunda equipa sorteada.

Atlético de Madrid (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

Benfica (Portugal)

Chelsea (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Villarreal (Espanha)

Quando vão ser as quartas de final da Champions?

Disputadas em duas mãos, as partidas das quartas de final estão marcadas para acontecer em 5 e 6 de abril, enquanto a volta será realizada em 12 e 13 do mesmo mês.

Depois, o sorteio será realizado em 15 de abril e, por fim, as semifinais a partir do fim do mês.

Quartas de final

Primeiras mãos: 5 e 6 de abril

Segunda mão: 12 e 13 de abril

Semifinais

Primeiras mãos: 26 e 27 de abril

Segunda mão: 3 e 4 de maio

Final

Sábado, 28 de maio (Stade de France, Paris)

