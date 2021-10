Onde assistir Young Boys x Villarreal hoje, horário e escalações – 20/10

As equipes de Young Boys x Villarreal se enfrentam a partir das 16 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 20/10, pela terceira rodada do grupo F da Champions League no Stade de Suisse. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo do Young Boys x Villarreal hoje? A partida entre Young Boys e Villarreal a partir das 16h (Horário de Brasília) terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 20 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade de Suisse, cidade de Berna, na Suíça

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Young Boys x Villarreal

O elenco anfitrião não poderá contar com Lustenberger, Nsame e Monteiro, lesionados. Já o técnico Unai Emery tem como baixa apenas Dia por lesão no joelho.

Young Boys: Von Ballmos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, C Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu; Elia

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Pino, Gerard Moreno, Danjuma

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Young Boys entra em campo nesta quarta-feira buscando a vitória na Champions para brigar pela liderança do grupo F. Com três pontos, está em segundo lugar enquanto aguarda um tropeço da Atalanta na rodada para que possa assumir de vez o topo da classificação até a próxima semana.

Enquanto isso, o Villarreal é o atual campeão da Liga Europa mas, este ano, parece não contar com a sorte. Na lanterna do grupo com apenas um ponto, precisa contar com o resultado em seu favor no jogo de hoje se quiser continuar brigando pela vaga até as oitavas de final.

