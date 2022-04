Onde vai passar Atlético de Madrid x Manchester City ao vivo hoje (13/4)

Nesta quarta-feira, Atlético de Madrid e Manchester City se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), nas quartas de final da Champions League, no Estádio Wanda Metropolitano, na Espanha. Confira todas as informações e saiba onde vai passar Atlético de Madrid x Manchester City ao vivo.

Quem vencer vai enfrentar o Real Madrid na semifinal da edição da Champions League.

Onde vai passar Atlético de Madrid x Manchester City ao vivo

O jogo do Atlético de Madrid x Manchester City hoje vai passar no HBO Max, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Se o torcedor quiser acompanhar o jogo da Champions hoje, vai ter que assinar o serviço de streaming HBO Max, disponível tanto pelo site (www.hbomax.com) como por aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90. A transmissão é exclusiva da plataforma e, por isso, apenas assinantes terão acesso a partida.

Nenhum outro canal de TV vai transmitir o duelo das quartas hoje.

Informações de onde vai passar Atlético de Madrid x Manchester City ao vivo

Data: 13/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Wanda Metropolitano, na Espanhaa

Arbitragem: Daniel Siebert (Alemanha)

Onde assistir: HBO Max

+ Final da Champions League 2022: onde vai ser, data e quem vai disputar

Provável escalação do Atlético de Madrid e Manchester City

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo, Carrasco, Marcos Llorente, Herrera, Koke, Correa e João Félix

Escalação do Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Mahrez, Foden e Grealish

O Atlético vai aproveitar o fato de jogar em casa na partida desta quarta-feira e partir em busca da vitória custe o que custar. No jogo de ida, o grupo espanhol não marcou e ainda perdeu com um gol. Por isso, deve vencer com dois gols ou mais para se classificar de maneira direta até a semifinal em busca do seu primeiro título de Champions.

Do outro lado, o Manchester City também busca o primeiro título da Champions em toda a sua história. Na edição passada, o grupo de Pep Guardiola bateu na trave ao ser derrotado pelo Chelsea na final. Por isso, o jogo de hoje significa muito aos ingleses, que prometem dar o melhor em campo para segurar o resultado e assim garantir a classificação.

Cenários entre Atlético de Madrid x Manchester City

O Manchester City saiu na frente pelo primeiro jogo das quartas de final na Champions ao vencer por 1 a 0, gol de Kevin DeBruyne. Agora, só precisa vencer ou até mesmo empate em qualquer resultado para carimbar o seu passaporte até a semifinal.

Do outro lado, o Atlético de Madrid tem que ganhar o jogo desta quarta-feira com 2 gols ou mais para se classificar de maneira direta até a próxima fase da competição. Se marcar 1 gol, aí a partida segue para a prorrogação e pênaltis, se necessário.

Se o Manchester marcar gols, aí o Atlético tem um novo desafio de fazer mais gols que o placar agregado.

É importante ressaltar que o gol fora de casa não é mais utilizado como critério de desempate na Champions League, ou seja, gol fora de casa tem o mesmo valor para as equipes como dentro.

Assista no vídeo os melhores momentos do último jogo entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News