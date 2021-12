Onde vai passar Bayern x Barcelona hoje: horário, TV e online – 08/12

A bola vai rolar entre Bayern de Munique e Barcelona nesta quarta-feira, 08/12, às 17h (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos na Champions League jogando na Allianz Arena. Saiba onde vai passar o jogo entre Bayern x Barcelona hoje tanto na televisão como no online.

Onde vai passar Bayern x Barcelona hoje: O jogo do Bayern de Munique e Barcelona terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, cidade de Munique, na Alemanha

TV: TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Já classificado para as oitavas de final em primeiro lugar, o Bayern de Munique contabiliza 15 pontos, ou seja, venceu os cinco jogos pelo grupo E na Champions League. Dessa maneira, é provável que o elenco economize alguns de seus jogadores titulares hoje, mas ainda assim promete dar trabalho ao seu adversário já que tem como objetivo manter a campanha com 100% de aproveitamento.

Enquanto isso, o Barcelona vai fazer de tudo para vencer o confronto desta quarta-feira, mesmo que esbarre em um grande adversário como o time alemão, um dos favoritos ao título. Em segundo lugar com 7 pontos, o elenco da Catalunha precisa ganhar mas, se perder ou empatar, aí tem que esperar um tropeço do Benfica que também vai para ou tudo ou nada buscando a segunda vaga do grupo até as oitavas de final.

No último jogo entre as equipes, o Bayern venceu com três gols no grupo.

Escalação de Bayern e Barcelona:

Julian Nagelsmann tem uma extensa lista de desfalques para o jogo desta quarta-feira, começando com Cuisance e Kimmich na quarentena, e Sabitzer, Sarr, Stanišić, Choupo-Moting, Goretzka e Gnabry por lesões.

Já Xavi não tem Agüero, Pedri, Sergi Roberto, Fati e Braithwaite.

Escalação do Bayern no jogo de hoje:

Neuer; Pavard, Süle, Nianzou, Davies; Roca, Tolisso; Musiala, Müller, Coman; Lewandowski

Escalação do Barcelona no jogo de hoje:

Ter Stegen; Araújo, Piqué, Lenglet; Dembélé, F De Jong, Busquets, Alba; Nico González, Depay, Gavi

