O Bayern disputa as oitavas de final da Copa da Alemanha nesta quarta-feira contra o Mainz

Como assistir o jogo do Bayern de Munique hoje na Copa da Alemanha – 01/02

Válido pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, o jogo do Bayern de Munique hoje vai ser contra o Mainz nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. A bola vai rolar às 16h45 (Horário de Brasília), na Mewa Arena. Quem vencer a partida de futebol se classifica para as quartas de final da competição.

Além de brigar pelo título no torneio alemão, o Bayern se prepara para enfrentar o PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O primeiro jogo está marcado para terça-feira, 14 de fevereiro, na França.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje

O jogo do Bayern de Munique hoje tem transmissão ao vivo da ESPN 4 e Star +. A emissora transmite os jogos do mata-mata para todo o Brasil, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura ao vivo. Para acompanhar o torcedor precisa ser assinante da programação.

Mas além de acompanhar os jogos pela TV o torcedor também pode assistir a retransmissão do canal no serviço de streaming Star Plus, de responsabilidade da Disney.

O torcedor pode sintonizar a plataforma tanto no site como nos aplicativos em dispositivos móveis.

A plataforma OneFootball é responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Alemão, mas é a ESPN quem detém os direitos da Copa da Alemanha.

Quem entra em campo hoje?

Provável escalação do Mainz hoje: Dahmen; Olsen, Leitsch, Hack, Da Costa; Stach, Barreiro, Caricol; Fulgini, Ingvartsen e Onisiwo.

Provável escalação do Bayern de Munique hoje: Ulreich (Sommer); Pavard, Upamecano, De Ligt, Blind; Sabitzer, Kimmich, Gnabry; Musiala, Coman e Mathys Tel.

Oitavas de final da Copa da Alemanha

Além do jogo do Bayern de Munique hoje, outros embates serão disputados nas oitavas de final da Copa da Alemanha na temporada.

O torneio reúne equipes das mais diferentes regiões do país no modelo mata-mata, onde quem vencer a partida está classificado para a próxima e tapa e quem perder está eliminado. A competição segue até a final onde o vencedor leva a taça dourada e a medalha de ouro.

Nas oitavas de final são dois jogos em cada dia.

Terça-feira, 31/01:

Paderborn 1 x 2 Stuttgart

Union Berlin 2 x 1 Wolfsburg

Quarta-feira, 01/02:

RB Leipzig x Hoffenheim - 14h

Mainz x Bayern de Munique - 16h45

Terça-feira, 07/02:

Sandhausen x Freiburg - 14h

Eintracht Frankfurt x Darmstadt - 16h45

Quarta-feira, 08/02:

Nuremberg x Fortuna Dusseldorf - 14h

Bochum x Borussia Dortmund - 16h45

