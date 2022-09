Onde vai passar Inter de Milão x Bayern de Munique ao vivo hoje (7/9)

Tem estreia do Bayern de Munique na Champions hoje! A equipe alemã enfrenta a Inter de Milão nesta quarta-feira, 7 de setembro, pela primeira rodada do grupo C. A partida terá início às 16h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Giuseppe Meazza. Confira onde vai passar Inter de Milão x Bayern de Munique hoje e todas as informações.

Estão também no grupo C as equipes de Barcelona e Viktoria Plzen. Nesta quarta-feira pela primeira rodada, os dois se enfrentam jogando na Espanha, na casa do Barça.

Onde vai passar Inter de Milão x Bayern de Munique hoje

O jogo da Inter de Milão e Bayern de Munique hoje terá transmissão do HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília), em todo o território nacional.

A partida de estreia na Champions League nesta quarta-feira não vai passar em nenhum canal de televisão. O embate só terá transmissão do HBO Max, serviço de streaming disponível apenas para assinantes.

A plataforma pode ser acessara através do celular, tablet, computador e até na smart TV, se o televisor for compatível com o produto. Se você já é assinante, basta acessar o aplicativo com a conta de e-mail e a senha de usuário, encontrar o painel da Champions e clicar em assistir o jogo que escolher.

No site da plataforma (www.hbomax.com) estão disponíveis os pacotes de assinatura. Basta clicar em “assine agora”, escolher o melhor pacote para o seu bolso onde os valores vão de R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês.

Inter de Milão x Bayern de Munique

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Arbitragem: Clément Turpin

VAR: Jérôme Brisard

Rodada: Primeira rodada do grupo C

Onde vai passar Inter de Milão x Bayern de Munique hoje: HBO Max

Como estão Inter de Milão e Bayern de Munique na temporada?

Ocupando a 8ª posição no Campeonato Italiano com 9 pontos, a Inter faz uma temporada bastante regular, com apenas três vitórias e duas derrotas na nova temporada. São 11 gols marcados com o ataque Lautaro Martínez e Lautaro. Depois de ser campeão na temporada retrasada, o grupo de Milão busca novamente conquistar o topo do futebol para consquitar taças.

Do outro lado, o Bayer de Munique terá o seu primeiro desafio sem Robert Lewandowski no elenco. O jogador polonês transferiu-se para o Barcelona no início da temporada. Para o seu lugar, Sadio Mané, ex-Liverpool, foi contratado. No Campeonato Alemão, o time vem na terceira posição com 11 pontos, conquistados em três vitórias, dois empates e nenhuma derrota, totalizando 17 gols marcados e apenas 3 sofridos, cotado como a melhor campanha do futebol alemão.

Prováveis escalações de Inter de Milão x Bayern de Munique

Para a infelicidade dos torcedores, Lukaku está indisponível por lesão.

Provável escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Gosens; Lautaro Martínez e Dzeko.

Os visitantes não terão Sarr, por problemas físicos no joelho. Mesmo assim, o técnico Julian Nagelsmann manterá o elenco titular.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, De Ligt, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Gnabry, Coman; Mané.

Últimos jogos:

INTER DE MILÃO:

Inter de Milão 3 x 1 Cremonese – Terça-feira, 30/08 – Campeonato Italiano

Milan 3 x 2 Inter de Milão – Sábado, 03/09 – Campeonato Italiano

BAYERN DE MUNIQUE:

Viktoria Koln 0 x 5 Bayern de Munique – Quarta-feira, 31/08 – Copa da Alemanha

Union Berlin 1 x 1 Bayern de Munique – Sábado, 03/09 – Campeonato Alemão

