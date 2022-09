Onde vai passar jogo da Juventus x Benfica hoje? Horário ao vivo (14/9)

Nesta quarta-feira, 14 de setembro, a Juventus recebe o Benfica pela segunda rodada do grupo H na Liga dos Campeões, às 16h (horário de Brasília). A partida será no Juventus Stadium, em Turim, por isso saiba onde vai passar jogo da Juventus x Benfica hoje ao vivo. Enquanto um busca se manter na liderança, o outro quer a primeira vitória na competição.

Também disputam o grupo H da Champions League as equipes de PSG e Maccabi Haifa.

Onde vai passar jogo da Juventus x Benfica hoje?

O jogo da Juventus e Benfica hoje vai passar no HBO Max, serviço de streaming, às 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do país ao vivo.

Fique tranquilo torcedor, a partida da Champions nesta quarta-feira tem transmissão ao vivo para você acompanhar os melhores lances. Isso porque o HBO Max, serviço de streaming, exibe todos os momentos do embate em sua plataforma, disponível apenas aos usuários.

São dois planos diferentes por R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Juventus x Benfica:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim, na Itália

Arbitragem: Felix Zwayer

VAR: Bastian Dankert

Juventus x Benfica: como estão as equipes na temporada?

A equipe da Juventus decepcionou os torcedores e perdeu na rodada de estreia da Liga dos Campeões, na última semana. Agora, terá a chance de se redimir em casa, com a presença da torcida em peso, diante de um forte oponente para quem sabe atingir a primeira vitória. Por enquanto, a Velha Senhora está em terceiro lugar sem pontos marcados. No Campeonato Italiano, tem 10 pontos em 8º lugar na tabela.

O técnico Allegri não tem jogadores importantes em seu plante. Atletas como Pogba, Kaio Jorge, Chiesa, Alex Sandro, Locatelli e Rabiot seguem fora e em trabalho de recuperação, além do goleiro Szczesny.

Provável escalação do Juventus: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovi e Milik.

O Benfica, por outro lado, é o líder do grupo H com 3 pontos, além da vantagem no saldo de gols. Por isso, o time português deve manter o seu esquadrão 100% titular nesta quarta para sair de campo com os três pontos e, consequentemente, garantir-se na ponta. Pelo Campeonato Português da temporada é o líder com 18 pontos, dois de vantagem.

Para o jogo de hoje, o Benfica não terá Lucas Veríssímo, brasileiro que segue lesionado, João Victor e Morato.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández, Neres; Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos.

Últimos jogos:

No último domingo (11/09), a Juventus empatou em 2 a 2, em casa, com a Salernitana pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram de Bremer e Bonucci, além de Candreva e Piatek.

Já o Benfica venceu o Famalicão no sábado (10/09), pela sexta rodada do Campeonato Português, em 1 a 0, fora de casa. O gol foi de Rafa.

Histórico de Juventus x Benfica

Depois de oito anos, as equipes de Juventus e Benfica se encontram na Liga dos Campeões. Este será o sétimo confronto dentro dos gramados. Se engana quem pensa que é o time italiano quem tem o melhor desempenho no embate.

São quatro triunfos ao Benfica, um empate e uma vitória para a Juventus. Foram sete gols aos portugueses e apenas cinco para a Juve, segundo dados do portal Transfermarkt.

A última partida entre os dois aconteceu em 1º de maio de 2014, pela semifinal na partida de volta da Champions League. Os dois não saíram do empate sem gols, mas foi o Benfica quem seguiu após vencer o jogo de ida por 4 a 0, dentro de casa.

Confira os melhores momentos da última partida entre os times.

Programação de jogos da Champions League hoje

Quer ficar por dentro de toda a agenda de jogos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira? A competição traz outros oito confrontos, além do embate entre Juventus e Benfica. Todos são válidos pela segunda rodada da fase de grupos, disputados em pontos corridos.

São trinta e duas equipes brigando pelos três pontos em cada nova rodada, onde apenas os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas. Por isso, fique de olho e saiba quais são todos os jogos de hoje na Champions e onde assistir ao vivo.

Quarta-feira

Shakhtar Donetsk x Celtic – 13h45 (Space e HBO Max)

Milan x Dínamo de Zabreg – 13h45 (TNT e HBO Max)

Quarta-feira

Chelsea x RB Salzburg – 16h (HBO Max)

Rangers x Napoli – 16h (HBO Max)

Real Madrid x RB Leipzig – 16h (HBO Max)

Manchester City x Borussia Dortmund – 16h (Space e HBO Max)

Maccabi Haifa x PSG – 16h (TNT e HBO Max)

Copenhague x Sevilla – 16h (HBO Max)

Juventus x Benfica – 16h (HBO Max)

