Onde assistir Bayern x RB Salzburg hoje na TV na Champions (08/03)

Bayern de Munique e RB Salzburg se enfrentam nesta terça-feira, 08/03, com a bola rolando às 17h, na Allianz Arena. Pelo jogo de volta na Champions, a transmissão será realizada no Space e HBO Max. A seguir, confira os detalhes de onde assistir Bayern x RB Salzburg hoje.

Onde assistir Bayern x RB Salzburg

O jogo do Bayern de Munique x RB Salzburg vai ser transmitido hoje, 8 de março, no canal Space e streaming HBO Max, a partir das 17h, pelo horário de Brasília, na Champions League 2022.

A emissora está disponível apenas em operadoras de TV paga como a Sky, Oi, Vivo ou Claro, enquanto a plataforma pode ser assinada no site (www.hbomax.com) ou então aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Informações do jogo do Bayern hoje

Data: 08/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Clément Turpin (FRANÇA)

Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Onde assistir jogo de hoje: Space e HBO Max

Últimos jogos Bayern de Munique x RB Salzburg

16/02/2022 – RB Salzburg 1 x 1 Bayern de Munique – Champions

25/11/2020 – Bayern de Munique 3 x 1 RB Salzburg – Champinos

03/11/2020 – RB Salzburg 2 x 6 Bayern de Munique – Champinos

Confira como foi o último jogo do Bayern de Munique x RB Salzburg.

Provável escalação do Bayern de Munique x RB Salzburg hoje

Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Musiala; Sané, Müller, Coman; Lewandowski

RB Salzburg: Köhn; Kristensen, Piątkowski, Wöber, Ulmer; Camara; Sučić, Aaronson, Seiwald; Adamu, Adeyemi

Jogando em casa, o Bayern de Munique entra em campo nesta terça-feira com todo o gás necessário para sair na frente da disputa e brigar pela classificação até as quartas de final. No jogo de ida, Coman conseguiu deixar tudo igual mas, agora, resta ao clube alemão vencer se quiser brigar pelo título. Por fim, no Campeonato Alemão, o Bayern é o líder com vantagem de nove pontos.

O elenco alemão precisa de uma vitória para passar até as quartas.

Enquanto isso, o RB Salzburg fez uma boa partida no jogo de ida, em sua casa na Áustria. Entretanto, o clube precisa mover as suas melhores peças em campo hoje se quiser brigar pela vaga na próxima etapa da Champions, já que tem que bater um dos favoritos. No Campeonato Austríaco, o grupo se mantém na liderança com a vantagem de dezoito pontos.

O elenco do Salzburg precisa também da vitória hoje.

Tem gol fora de casa na Champions?

A Champions League não considera mais gol fora de casa um critério de desempate na Champions League. A opção foi retirada do regulamento no início deste ano, ou seja, se o time visitante faz gol no estádio do rival, a marcação tem o mesmo valor do que se feito em casa.

A disputa do mata-mata tem prorrogação se a partida de volta terminar empatada durante o tempo normal. A prorrogação consiste em dois tempos de 15 minutos, tendo um intervalo de cinco minutos em cada tempo.

Avança para a próxima fase quem marcar mais gols durante a prorrogação. No entanto, se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis será iniciada entre as duas equipes.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias da Champions League.