Onde vai passar jogo do Chelsea x Lille hoje ao vivo na Champions 22/02

O Chelsea recebe o Lille na tarde desta terça-feira, 22/02, no Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de ida nas oitavas de final da Champions League, a partir das 17h (Horário de Brasília). Onde vai passar o jogo do Chelsea hoje na TV e online o torcedor confere logo abaixo.

Onde vai passar o jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje vai passar nos canais SBT e TNT, e no streaming HBO Max, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

No canal do SBT, disponível para todo o Brasil pela TV aberta, o narrador será Luiz Alano, com comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos falando sobre a arbitragem. Para assistir online e de graça, basta acessar o site da emissora.

Já o HBO Max é a opção para quem prefere assistir no streaming, disponível no site no site (www.hbomax.com) ou aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Dados: 22/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Transmissão: SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

Como estão as equipes na temporada?

O Chelsea entra em campo nesta terça-feira depois de tornar-se o campeão do Mundo em partida contra o Palmeiras no começo do mês. Pelo Campeonato Inglês, aparece em terceiro lugar com 50 pontos, buscando a liderança da competição. Já na Champions, terminou em segundo lugar no grupo H com 13 pontos depois de vencer quatro, empatar uma e perder outra.

Enquanto isso, o Lille entra em campo depois de se classificar na Champions primeiro lugar no grupo G com 11 pontos, ou seja, venceu três partidas, empatou duas e perdeu outra na temporada. Agora, busca fazer bonito na competição querendo abrir a vantagem no duelo. Por fim, no Campeonato Francês, o atual campeão está em décimo primeiro com 36 pontos.

Escalação do Chelsea x Lille

Tuchel confirmou em entrevista coletiva que Callum Hudson-Odoi deve perder o jogo de hoje, enquanto Azpilicueta vem se recuperando assim como Mason Mount. Já Reece James e Ben Chilwell permanecem fora.

Do outro lado, o Lille só não terá Karnezis.

Chelsea: Mendy; Thiago Silva, Rüdiger, Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Alonso; Ziyech, Lukaku, Pulišić

Lille: Leo Jardim; Çelik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, André, Xeka, Bamba; Burak Yılmaz, David

Jogos da Champions League nas oitavas

Oito confrontos são realizados nas oitavas de final pela Champions League. Entre os dias 15, 16, 22 e 23, os jogos de ida acontecem na competição. Confira os resultados e quais as datas dos próximos jogos.

PSG 1 x 0 Real Madrid

Sporting 0 x 5 Manchester City

RB Salzburg 1 x 1 Bayern de Munique

Inter de Milão 0 x 2 Liverpool

Terça-feira (22/02)

Chelsea x Lille – 17h

Villarreal x Juventus – 17h

Quarta-feira (23/02) – onde vai passar o jogo do Chelsea hoje

Atlético de Madrid x Manchester United – 17h

Benfica x Ajax – 17h

Relembre a conquista do Chelsea na Champions em 2021.

