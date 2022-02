Cristiano joga hoje? Onde vai passar o jogo do Manchester United ao vivo

O Atlético de Madrid enfrenta o Manchester United nesta quarta-feira, 23/02, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, pelo jogo de ida nas oitavas de final da Champions League a partir das 17h (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo do Benfica e Ajax hoje ao vivo o torcedor confere abaixo.

Em qual canal vai passar o jogo do Manchester United hoje

O jogo do Atlético de Madrid e Manchester United hoje ao vivo vai passar no canal TNT e streaming HBO Max, a partir das 17h (Horário de Brasília).

A plataforma do HBO Max é a opção para quem prefere assistir no streaming, disponível no site (www.hbomax.com) ou aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Dados: 23/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Ovidiu Hategan

Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, na Espanha

Transmissão: TNT e HBO Max

Como estão as equipes na temporada?

O Atlético de Madrid terminou em segundo lugar no grupo B com 7 pontos, ou seja, venceu duas partidas, empatou uma e perdeu três pela fase de grupos da Champions. Agora, o elenco comandado pelo argentino Diego Simeone promete lutar pela vitória nesta quarta-feira principalmente para abrir a vantagem.

Enquanto isso, o Manchester United de Cristiano Ronaldo quer fazer bonito em sua estreia nas oitavas depois de uma fase e grupos muito complicada. Em primeiro lugar com 11 pontos no grupo F, garantiu três vitórias, dois empates e uma derrota, tendo o seu passaporte carimbado na competição. O astro português deve estar em campo hoje.

Escalação do Atlético de Madrid e Manchester United hoje

Carrasco, suspenso, e Matheus Cunha e Wass são os desfalques de hoje para Diego Simeone.

Do outro lado, o United não tem novos desfalques.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savić, Reinildo; Llorente, Herrera, Kondogbia, Lodi; Matheus Cunha, João Félix

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo

Relembre um dos melhores momentos do Manchester United.

