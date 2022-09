Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje na Champions (6/9)

O atual campeão Real Madrid estreia nesta terça-feira (06/09) na nova temporada da Champions League! A bola vai rolar contra o Celtic, na primeira rodada do grupo F, às 16h (Horário de Brasília), no Celtic Park. Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje? Todas as informações que você precisa saber está no texto a seguir.

O grupo F conta com as equipes de RB Leipzig, Real Madrid, Celtic e Shakhtar Donetsk.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no HBO Max, às 16h (Horário de Brasília). A plataforma de streaming está disponível apenas para assinantes.

É isso mesmo que você leu torcedor, a partida de estreia do Real Madrid na Champions League será transmitida apenas no serviço de streaming do HBO. Isso significa que nenhuma emissora de TV vai transmitir o jogo desta terça-feira. Para acompanhar todos os lances é preciso ser assinante da plataforma.

Se você já é membro da plataforma de streaming, basta acessar o aplicativo seja no celular, tablet, computador ou smart TV, selecionar o jogo do Real Madrid no catálogo de confrontos na Champions e pronto! Nenhum valor extra será cotado para o torcedor.

Mas se você ainda não é assinante, basta acessar o site www.hbomax.com, clicar em “assine agora”, no centro da tela, e escolher o melhor dos pacotes, entre R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês.

Celtic x Real Madrid

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Celtic Park, em Glasgow, na Escócia.

Arbitragem: Sandro Scharer

VAR: Fedayi San

Rodada: Primeira rodada do grupo F

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje: HBO Max

Como vem o Real Madrid para a partida de hoje?

Em toda a sua história, o Real Madrid nunca deixou de avançar pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Por isso, a estreia do clube espanhol é tão aguardada por torcedores nesta terça-feira.

O atual campeão, vencedor de cinco dos últimos nove títulos na competição, enfrenta o Celtic na rodada de estreia do grupo F, disputando também ao lado de RB Leipzig e Shakhtar Donetsk.

O Real vem de vitória por 2 x 1 em cima do Betis no fim de semana pelo Campeonato Espanhol, na quarta rodada. Para o jogo de hoje, a equipe de Carlo Ancelotti não poderá contar com Odriozola, enquanto todos os principais atletas como Benzema, Vini Junior, Courtois e Modric aparecem na convocação para o embate.

Com a saída de Casemiro para o Manchester United, o comandante segue buscando encontrar o equilíbrio perfeito no meio de campo.

Provável escalação do jogo do Real Madrid hoje

O time escocês não possui novas baixas para o duelo desta terça-feira, na primeira rodada da Champions.

Provável escalação do Celtic: Joe Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi e Jota.

Para o comandante do Real Madrid, Carlo Ancelotti, apenas Odriozola é desfalque.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Militão, Carvajal, Alaba, Rudiger; Modric, Tchouameni, Kroos; Vini Junior, Benzema e Rodrygo (Hazard/Asensio).

Últimos jogos:

REAL MADRID:

Espanyol 1 x 3 Real Madrid – Domingo, 28/08 – Campeonato Espanhol

Real Madrid 2 x 1 Betis – Sábado, 03/09 – Campeonato Espanhol

CELTIC:

Ross County 1 x 4 – Quarta-feira, 31/08 – Copa da Liga Escocesa

Celtic 4 x 0 Rangers – Sábado, 03/09 – Campeonato Escocês

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida do Real Madrid no fim de semana.

Próximos jogos de Celtic e Real Madrid:

REAL MADRID:

Real Madrid x Mallorca – Domingo, 11/09 às 09h – Campeonato Espanhol

Real Madrid x RB Leipzig – Quarta-feira, 14/09 às 16h – Champions League

CELTIC:

Celtic x Livingston – Sábado, 10/09 às 11h – Campeonato Escocês

Shakhtar x Celtic – Quarta-feira, 14/09 às 13h45 – Champions League

Você também vai gostar de ler: Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?