Onde vai passar o sorteio da Champions League hoje online (25/8)

Na manhã desta quinta-feira, 25 de agosto, a UEFA realiza o sorteio da fase de grupos da Champions League a partir das 13h (Horário de Brasília), em Istambul, na Turquia. No entanto, o torcedor quer saber onde vai passar o sorteio da Champions League hoje ao vivo e de graça, enquanto as trinta e duas equipes descobrem quem vão enfrentar na primeira fase.

Onde vai passar o sorteio da Champions League

O sorteio da fase de grupos da Champions League hoje vai passar na TNT, HBO Max e Youtube do SBT, a partir das 13h (Horário de Brasília).

Para acompanhar todos os detalhes pela TV, a opção é sintonizar o canal da TNT, disponível em todo o país somente entre as operadoras de TV por assinatura. Por isso, é obrigatório obter a emissora na programação. Outra opção é o serviço de streaming HBO Max, também para assinantes através do aplicativo ou no site www.hbomax.com.

Quer saber como assistir de graça o sorteio da Champions hoje? O canal do SBT Sports no Youtube vai transmitir todo o sorteio no horário determinado. Você pode acompanhar tanto pelo computador no site www.youtube.com, como pelo aplicativo do Youtube no celular, através do Android ou iOS.

1 – O primeiro passo para assistir no celular é abrir o aplicativo ou então no navegador, o processo é o mesmo. Não é necessário estar logado em conta no Youtube para assistir ao sorteio. Ao abrir o app, vá ate a busca, identificada com uma lupa (primeira foto). Depois, digite “SBT Sports” e aperte enter ou ok.

2 – Assim que digitar e clicar em buscar, o canal do SBT Sports vai aparecer, é o primeiro com o ícone escrito em verde e branco. No mesmo instante, o vídeo ao vivo vai aparecer para você na tela. Basta clicar e curtir o sorteio seja pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Como funciona o sorteio da Champions League

Participam do sorteio trinta e dois times, sendo 26 garantidos por serem campeões nacionais e por seus coeficientes do ranking na UEFA, e os 6 vencedores dos playoffs da Champions.

As equipes são divididas em quatro potes, onde no pote 1 estão o atual campeão da Champions e Liga Europa e todos os campeões nacionais das principais ligas da Europa. Nos potes 2, 3 e 4 ficam os times de acordo com o ranking de coeficientes da entidade europeia.

No sorteio, os times do pote 1 são os cabeças de chave, ou seja, os apresentadores tiram primeiro as bolinhas com os nomes do pote para definirem os líderes dos oito grupos. Depois, vão seguindo para os outros três potes até formarem os oito grupos.

A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar. Confira a seguir os potes da Champions para o sorteio da fase de grupos 2022/23.

Pote 1

Real Madrid (ESP)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Manchester City (ING)

Milan (ITA)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (HOL)

Pote 2

Liverpool (ING)

Chelsea (ING)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (ALE)

Tottenham (ING)

Pote 3

Borussia Dortmund (ALE)

RB Salzburg (AUS)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Inter de Milão (ITA)

Napoli (ITA)

Sporting (POR)

Bayer Leverkusen (ALE)

Benfica (PORT)

Pote 4

Club Brugge (BEL)

Celtic (ESC)

Maccabi Haifa (ISR)

Viktoria Plzeň (REP)

Rangers (ESC)

Copenhagen (DIN)

Dínamo Zagreb (CRO)

Olympique de Marseille (FRA)

Quando começa a fase de grup0s na Champions League?

A primeira rodada da fase de grupos na Champions League será realizada em 6 de setembro de 2022, sem horário definido. Os jogos da competição serão divididos na terça e quarta-feira, sempre na faixa da tarde pelo horário de Brasília.

A UEFA confirmou que a tabela de jogos será liberada somente após o sorteio da Champions na fase de grupos. Serão seis rodadas, onde cada elenco se enfrenta duas vezes em pontos corridos. Ao fim da competição, somente os dois melhores avançam até as oitavas da Champions.

Os terceiros colocados dos grupos vão para a fase preliminar da Liga Europa.

Primeira rodada: 6 e 7 de setembro

Segunda rodada: 13 e 14 de setembro

Terceira rodada: 4 e 5 de outubro

Quarta rodada: 11 e 12 de Outubro

Quinta rodada: 25 e 26 de outubro

Sexta rodada: 1 e 2 de novembro

Sorteio dos oitavas de final: 7 de novembro

Leia também: Novo horário jogo do Corinthians e América MG no Brasileirão