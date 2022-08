Potes da Champions League no sorteio 2022/23: times da fase de grupos

Estão definidos os 32 times para a fase de grupos da Champions League 2022/23. Para determinar a fase de grupos, a UEFA realiza na próxima quinta-feira, 25 de agosto, às 13h (horário de Brasília), com a ajuda dos potes da Champions o sorteio que define todos os confrontos na primeira etapa. Confira a seguir como funciona e como vai ser o sorteio.

Potes da Champions no sorteio da fase de grupos 22/23

O sorteio da fase de grupos na Champions League está marcado para quinta-feira, 25 de agosto de 2022, a partir das 13h (horário de Brasília), em Istambul, na Turquia. Realizado pela UEFA, ele determinará os oito grupos da competição na primeira fase, seguindo todas as regras

Trinta e dois times participam do sorteio da fase de grupos da Champions, onde os 6 vencedores dos playoffs se juntam aos 26 que garantiram suas vagas automaticamente através das ligas de seus países.

As equipes são divididas em quatro potes, onde o primeiro consta o atual campeão da Champions (Real Madrid) e o da Liga Europa (Eintracht Frankfurt) junto aos seis vencedores das principais ligas da Europa. Nos outros três potes, estão times determinados pelo ranking dos coeficientes do clube.

Confira os potes da Champions para o sorteio da fase de grupos 2022/23.

Pote 1

Real Madrid (ESP)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Manchester City (ING)

Milan (ITA)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (HOL)

Pote 2

Liverpool (ING)

Chelsea (ING)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (ALE)

Tottenham (ING)

Pote 3

Borussia Dortmund (ALE)

RB Salzburg (AUS)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Inter de Milão (ITA)

Napoli (ITA)

Sporting (POR)

Bayer Leverkusen (ALE)

Benfica (PORT)

Pote 4

Club Brugge (BEL)

Celtic (ESC)

Maccabi Haifa (ISR)

Viktoria Plzeň (REP)

Rangers (ESC)

Copenhagen (DIN)

Dínamo Zagreb (CRO)

Olympique de Marseille (FRA)

Como funciona o sorteio da fase de grupos da Champions?

Trinta e duas equipes disputam o sorteio da fase de grupos da Champions. São seis vencedores dos playoffs com os vinte e seis clubes que chegam através das suas posições entre as ligas nacionais e pelo coeficiente do clube no ranking na UEFA.

Cada uma destas equipes são divididas entre quatro potes, onde no pote 1 estão os atuais campeões da Champions e Liga Europa, assim como os vencedores dos principais torneios europeu da última temporada. Nos potes 2, 3 e 4 ficam os outros participantes.

Para evitar problemas entre as transmissões dos jogos, a UEFA determina que os clubes do mesmo país sejam emparelhados de forma a dividirem os jogos entre a terça e a quarta-feira. Em caso de quatro representantes do mesmo país, aí serão feitos dois pares

A principal regra na fase de grupos é que equipes do mesmo país não podem se esfrentar na fase de grupos. Outras restrições podem ser anunciadas somente antes do sorteio.

Quando começa a fase de grupos da Champions?

A fase de grupos da Champions vai começar em 6 de setembro, terça-feira, ainda sem horários ou qualquer agenda de confrontos definida. A UEFA informou que a tabela da competição na primeira fase será divulgada logo após o sorteio.

Por causa da Copa do Mundo, a entidade confirmou que a fase de grupos será realizada em um período de oito semanas. Os dois melhores de cada grupos avançam para as oitavas de final. Os terceiros colocados se classificam para a fase preliminar da Liga Europa, enfrentando os segundos colocados dos grupos da Liga Europa por uma vaga nas oitavas de final.

Confira a agenda dos jogos da fase de grupos.

Primeira rodada: 6/7 de setembro

Segunda rodada: 13/14 de setembro

Terceira rodada: 4/5 de outubro

Quarta rodada: 11/12 de Outubro

Quinta rodada: 25/26 de outubro

Sexta rodada: 1/2 de novembro

Sorteio dos oitavas de final: 7 de novembro

Leia também: Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?