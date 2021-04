PSG vence Bayern de Munique por 3 a 2 com show de Mbappe e Neymar

O PSG venceu o Bayern de Munique em 3 a 2 na tarde desta quarta-feira (07) pelo jogo de ida nas quartas de final da UEFA Champions League, na Allianz Arena, na Alemanha. Com dois gols de Mbappe e Marquinhos, o clube francês ganha vantagem no confronto, ficando mais próximo da classificação para as semis. Muller e Choupo-Moting descontaram. Então, veja como foi a partida.

Bayern de Munique e PSG pela Champions League

O jogo entregou o que prometeu: muitas emoções e bom futebol do começo ao fim. Logo aos 3 minutos, Mbappe encheu as redes do goleiro Neuer após assistência de Neymar. Pra não deixar barato, o Bayern foi pra cima do adversário. Aos 12, Draxler conseguiu marcar o primeiro dos alemães, mas o gol não valeu.

Goretzka aparece aos 18 minutos na área dos parisienses, mas o goleiro Navas conseguiu deter o meia. Um minuto depois, Pavard novamente tenta empatar o jogo, mas sem sucesso. O Bayern de Munique seguiu pressionando em toda a metade do jogo, mas quem conseguiu marcar foi o PSG. Aos 27 minutos, Marquinhos recebeu belo lançamento de Neymar e inflou as redes, ampliando o resultado em favor do Paris.

Os anfitriões conseguiram responder com Choupo-Moting aos 37 de cabeça após cruzamento de Pavard, revivendo a chamada “Lei do Ex”, já que Moting é ex-jogador do PSG.

Na segunda etapa, os alemães começaram melhor, dominando a partida e tendo as melhores chances com Sané, Muller e Choupo-Moting. Contando 13 minutos, Mbappe teve boa chance novamente ao receber de Neymar, mas o francês manda nas mãos de Neuer. Em seguida, Muller cabeceou a bola para o gol, deixando tudo igual no placar.

Entretanto, quase dez minutos após o gol do Bayern, o contra-ataque de Di Maria foi fatal. O argentino passou a bola para o Mbappe que faz o segundo no jogo desta quarta-feira. A partir daí, o PSG concentrou-se todo na defesa, em retranca, enquanto o Bayern seguiu pressionando, mas nada mais foi feito, com o árbitro apitando o final de jogo em 3 a 2 para os franceses, garantindo a vantagem.

Escalações:

Bayern de Munique: Neuer; Alaba, Hernandez, Pavard, Sule; Kimmich, Goretzka; Müller, Sané, Coman; Gnabry.

PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Diallo; Gueye, Paredes, Rafinha; Di Maria, Kean, Neymar.

Neymar dá duas assistências em jogo contra Bayern de Munique

Neymar passou em branco em gols contra o Bayern de Munique, mas deu duas belas assistências que resultaram em marcações, dando a vitória ao time francês na tarde desta quarta-feira (07).

A primeira aconteceu para Mbappé, aos 3 minutos de jogo.

2 Gols de MBappe

1 Gol de Marquinhos

2 Assistências de Neymar

1 Assistência de Do Maria#neyday #ChampionsLeague pic.twitter.com/lGRG6qDuVf — 𝗻𝗲𝘆𝖽𝖾𝗇𝗇𝖾𝗋 – #NeyDay (@denneroliveeira) April 7, 2021

Então, a segunda aconteceu para o brasileiro Marquinhos também no primeiro tempo.

Neymar é destro, assistência foi de canhota.

O Bayern é fraco? É time pequeno? Qual vai ser a desculpa?https://t.co/eaDGuR6y7b — Ícaro Análises (@10icarocaldas) April 7, 2021

Quando é o jogo de volta entre Bayern de Munique e PSG?

O jogo de volta nas quartas de final entre Bayern de Munique e PSG acontece na próxima terça-feira (13), às 16h, no Parc des Princes, em Paris.

Champions League no SBT: veja como e quando começa as transmissões