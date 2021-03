PSG x Barcelona: onde assistir ao jogo da Champions – 10/03/2021

PSG e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (10), no Parc des Princes, na França, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Na primeira partida, o clube francês venceu por 4 a 1. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

PSG x Barcelona: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo terá transmissão em dois lugares:

Facebook da TNT Sports

Serviço de streaming Estádio TNT

Como chegam as equipes para a partida?

Pelo Campeonato Francês, o PSG aparece em segundo lugar com sessenta pontos. Brigando com Lille e Lyon pelo topo, o time possui apenas dois pontos de diferença com o primeiro lugar. Assim, precisa vencer de qualquer maneira na próxima rodada se quiser a liderança. No confronto de hoje, Sergio Rico, Juan Bernat e Kean, com covid-19.

Do outro lado, o Barcelona também está em segundo lugar do Campeonato Espanhol, mas com cinquenta e seis, ou seja, três a menos que o líder. Além disso, possui também na briga pelo topo o Real Madrid, que vem logo atrás. Então, no confronto das oitavas, Koneman não tem em seu plantel Piqué, Araújo, Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati.

Possíveis escalações de PSG x Barcelona

Possível PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappe, Icardi.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Alba; De Jong, Pedri, Busquets; Dembelé, Messi, Griezmann.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no sábado (06). Assim, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 0 jogando pela 26ª rodada.

Enquanto isso, o PSG também saiu vitorioso, mas jogando pela Copa da França ao vencer o Brestois por 3 a 0 na segunda fase.

Neymar vai jogar contra o Barcelona? veja o que sabemos