Neymar vai jogar contra o Barcelona? veja o que sabemos

Em entrevista coletiva, o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, confirmou que Neymar não vai jogar contra o Barcelona nesta quarta (10), pelo jogo de volta nas oitavas da Champions League. Depois de sofrer uma lesão em fevereiro em partida pela Copa da França, o brasileiro vem se recuperando. Então, veja o que sabemos até o momento.

Neymar vai jogar contra o Barcelona?

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (09), o treinador Pochettino falou sobre a situação de Neymar. Para ele, o importante neste momento é recuperar o atacante não só para o jogo contra o Barcelona, mas também nas outras etapas. Confira então o trecho em que o argentino fala sobre a lesão de Neymar.

“Não é uma decisão, é a sua condição física que faz com que o Neymar não possa estar nas melhores condições para ser competitivo. Ele fez um grande esforço para esta partida, mas também para o resto, para estar lá o mais rápido possível. Todos os funcionários fizeram um ótimo trabalho. Ele tinha grandes esperanças para este encontro, mas ele quer principalmente jogar pelo Paris Saint-Germain em todas as competições. É um momento difícil, mas ele só precisa de alguns dias para voltar e estar em boa forma”.

Além disso, o boletim médico emitido pelo site oficial do clube informa que Neymar voltou a treinar com o elenco na semana passada e que uma nova avaliação será feita nos próximos dias.

Lesão de Neymar

Em jogo válido pela primeira fase na Copa da França, o PSG vencia o Caen, da segunda divisão francesa, com gol de Kean, quando Neymar, aos 10 minutos do segundo tempo, sofreu uma dura entrada de Yago, ficando no chão.

Assim, depois do atendimento em campo, o brasileiro saiu direto para o vestiário, entregou a braçadeira de capitão para Mbappe e sequer esperou Mauricio Pochettino realizar a substituição. Dessa maneira, os rumores sobre grave lesão aumentaram.

- PUBLICIDADE -

No dia seguinte, o clube francês confirmou em boletim médico que Neymar sofreu uma lesão no adutor esquerdo.

PSG x Barcelona

Em seu elenco, Pochettino também não tem o goleiro Sergio Rico, Juan Bernat e Kean, com covid-19. Do outro lado, o Barcelona não pode contar com Piqué, Araújo, Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati.

No Brasil, a UEFA Champions League possui transmissão da TNT Sports. Então, você pode assistir a partida entre PSG e Barcelona no Facebook da TNT Sports, às 17h (horário de Brasília) e também no serviço de streaming Estádio TNT.

História do PSG: como o clube francês alcançou o topo