Qual canal vai passar Liverpool x Villarreal? Saiba o horário da Champions

Pela primeira partida da semifinal na Champions, Liverpool e Villarreal se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Anfield, na Inglaterra, na temporada 2022. Para não perder nenhuma emoção da disputa, saiba em qual canal vai passar Liverpool x Villarreal hoje.

O time inglês venceu o Benfica nas quartas de final para chegar até aqui, entrando em campo como o favorito sob o comando de Klopp. Do outro lado, os espanhóis surpreenderam ao eliminar o Bayern e, por isso, buscam manter o bom desempenho até aqui.

Qual canal vai passar Liverpool x Villarreal hoje?

O qual canal que vai passar o jogo do Liverpool e Villarreal hoje vai ser o TNT, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora está disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi, para todos os estados do Brasil, através da plataforma na TV.

Se você não é assinante mas quer muito acompanhar a partida da Champions hoje, pode optar pelo HBO Max, serviço de streaming da TNT Sports. Para tornar-se assinante, basta acessar o site, escolher o pacote por assinatura e tornar-se membro.

Ficha técnica do Liverpool x Villarreal hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, na Inglaterra

Arbitragem: Szymon Marciniak

Onde assistir: TNT e HBO Max

Escalação do Liverpool x Villarreal

O técnico Klopp não tem novas baixas para o jogo desta quarta-feira na Champions. Apenas Roberto Firmino segue em recuperação por lesão no pé.

Do outro lado, Unai Emery continua sem Alberto Moreno e Pino, lesionados.

Escalação do Liverpool:​ Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Diogo Jota e Mané

Escalação do Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán, Parejo, Capoue, Coquelin, Lo Celso, Alcácer e Danjuma

Confira no vídeo a seguir a entrevista coletiva do técnico Unai Emery, do Villarreal.

Últimos jogos de Liverpool e Villarreal

Liverpool:

Manchester City 2 x 3 Liverpool (Copa da Inglaterra)

Liverpool 4 x 0 Manchester United (Campeonato Inglês)

Liverpool 2 x 0 Everton (Campeonato Inglês)

Villarreal:

Bayern 1 x 1 Villarreal (Champions)

Getafe 1 x 2 Villarreal (Campeonato Espanhol)

Villarreal 2 x 0 Valencia (Campeonato Espanhol)

