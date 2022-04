Qual canal vai passar Manchester City x Real Madrid? Saiba o horário hoje

Nesta terça-feira, Manchester City e Real Madrid se enfrentam no primeiro jogo da semifinal da Champions, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra. Para acompanhar todos os lances, saiba em qual canal vai passar Manchester City x Real Madrid hoje.

Quem vencer a partida desta terça garante vantagem para o jogo de volta. Sem gol fora de casa como critério de desempate, a prorrogação será iniciada em caso de igualdade no placar.

Qual canal vai passar Manchester City x Real Madrid?

O canal que vai passar o jogo do Manchester City e Real Madrid hoje será o SBT, TNT e HBO Max, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora da TV aberta transmite o jogo da Champions para todos os estados do Brasil de graça. A narração é de Luiz Alano com comentário de Mauro Cezar Pereira e Edmilson.

Já o canal da TNT também é responsável por exibir a partida nesta terça-feira, mas somente aos assinantes da TV paga.

Para quem não pode assistir na televisão, é possível acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) ou então pelo aplicativo SBT Vídeos no Android e iOS.

Assinantes do HBO Max também podem assistir na plataforma.

Ficha técnica do Manchester City x Real Madrid hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, na Inglaterra

Arbitragem: István Kovács

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

+ Taça da Champions League: conheça a história da ‘orelhuda’

Escalação do Manchester City x Real Madrid

Guardiola não poderá contar com João Cancelo, suspenso, além de Walker e Stones, lesionados.

Já Ancelotti permanece sem Hazard, Mariano e Jović, lesionados.

Escalação do Manchester City:​ Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling

Escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior

Último jogo entre Manchester City x Real Madrid

O último encontro entre Manchester City e Real Madrid aconteceu em 7 de agosto de 2020, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Por 2 a 1, o Manchester venceu os espanhóis com gols de Sterling e Gabriel Jesus, enquanto Benzema descontou.

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Últimos jogos de Manchester City x Real Madrid

O Manchester City venceu os dois últimos confrontos que disputou pelo Campeonato Inglês, enquanto o Real Madrid, favorito ao título do Campeonato Espanhol, contabiliza quatro rodadas sem perder.

Manchester City:

Manchester City 3 x 0 Brighton (Campeonato Inglês)

Manchester City 5 x 1 Watford (Campeonato Inglês)

Real Madrid:

Sevilla 2 x 3 Real Madrid (Campeonato Espanhol)

Osasuna 1 x 3 Real Madrid (Campeonato Espanhol)

Aproveite e siga o DCI no Google News