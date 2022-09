Qual canal vai passar Napoli x Liverpool hoje na Champions (7/9)

Tem estreia do Liverpool na Champions League! Pela primeira rodada do grupo A, os ingleses enfrentam o Napoli nesta quarta-feira (07/09), a partir das 16h (horário de Brasília, no Estádio Diego Armando Maradona. Quer saber em qual canal vai passar Napoli x Liverpool hoje? Fique atento e confira o texto com todas as informações do jogo.

Também integram o grupo A as equipes de Ajax e Rangers. Pela primeira rodada, os se enfrentam nesta quarta, jogando na Holanda.

Qual canal vai passar Napoli x Liverpool hoje

O jogo do Napoli e Liverpool hoje vai passar no Space, a partir das 16h (Horário de Brasília). Além disso, a plataforma de streaming HB Max, disponível em todo o país, também transmite a partida.

Para o torcedor de ambas as equipes, é necessário ter o canal na programação das operadoras de TV por assinatura para assistir ao jogo da Champions. Entre em contato com a sua operadora para obtê-lo se você ainda não possui.

Para assistir pelo celular, o serviço de streaming HBO Max é o responsável por retransmitir o embate. Isso porque a plataforma detém os direitos de imagens da competição e, por isso, exibe todos os jogos até a grande final. Para quem já é assinante basta acessar o aplicativo através do celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Para quem quer ser membro da plataforma, acesse o site (www.hbomax.com), e, por R$ 19,90 ou R$ 27,90 encontra o melhor pacote com filmes, séries e futebol com o valor ao mês.

Napoli x Liverpool

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália

Arbitragem: Carlos del Cerro Grande

VAR: Alejandro Hernández

Rodada: Primeira rodada do grupo A

Onde assistir jogo do Ajax hoje: HBO Max

Temporada de Napoli e Liverpool

Vice-líder do Campeonato Italiano, o Napoli promete dar trabalho ao adversário inglês nesta quarta-feira. No torneio nacional, o elenco napolitano coleciona 11 pontos conquistados em três vitórias e dois empates, ainda sem perder na nova temporada, constantemente assumindo a liderança. Na Champions, o time de Diego Maradona está dentro de um grupo complicado e por isso vai buscar os três pontos.

O Liverpool, por outro lado, vem na 7ª posição do Campeonato Inglês com 9 pontos. Diferente do que fez na temporada passada, onde terminou em segundo lugar perdendo o título para o Manchester City apenas na última rodada, este ano a equipe de Klopp ainda não conseguiu grandes feitos. São apenas duas vitórias, três empates e uma derrota, com 15 gols marcados e 6 sofridos. Para a partida desta quarta, o atual vice-campeão terá grandes desfalques.

Escalações do jogo do Napoli x Liverpool hoje:

Sem desfalques para o embate desta quarta-feira na Champions, o time do Napoli deverá manter a escalação 100% titular contra o time inglês.

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Por outro lado, Klopp tem uma extensa lista de desfalques. Começando com Konaté, a lista segue até Oxlade-Chamberlain, Keita, Henderson, Ramsay, Kelleher, Fabio Carvalho e Jones, todos por lesões.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliot, Fabinho, Milner; Salah, Roberto Firmino e Luis Díaz.

Últimos jogos de Napoli e Liverpool:

NAPOLI:

Napoli 1 x 1 Lecce – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Italiano

Lazio 1 x 2 Napoli – Sábado, 03/09 – Campeonato Italiano

LIVERPOOL:

Liverpool 2 x 1 Newcastle – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Inglês

Everton 0 x 0 Liverpool – Sábado, 03/09 – Campeonato Inglês

Últimos jogos de Napoli x Liverpool

Em toda a história do futebol, as equipes de Napoli e Liverpool se enfrentaram por 6 oportunidades, com 2 vitórias ao time italiano, 2 para os ingleses e também 2 empates, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, os dois também empatam nos números com 5 para cada lado. Por isso, a partida desta quarta-feira na Champions League poderá definir as estatísticas e finalmente dar a vantagem para um dos dois elencos.

A última partida entre os dois aconteceu em 27 de novembro de 2019, pela fase de grupos na Champions, onde o resultado terminou em 1 x 1, gols de Mertens e Lovren.

A última partida do Liverpool e Napoli aconteceu em 2019. Confira no vídeo a seguir.

Leia também: Como ficou o sorteio de grupos da Champions League 22/23