Qual jogo da Champions League 2021 vai passar no SBT hoje?

A fase de grupos da Champions League está de volta nesta terça-feira, 02 de novembro de 2021, com dezesseis jogos divididos em dois horários ao dia. O SBT é um dos responsáveis por transmitir as partidas ao vivo na TV aberta. Dessa maneira, confira a programação de jogos do canal na terça e saiba como acompanhar.

Qual jogo da Champions League 2021 vai passar no SBT nesta terça-feira?

Nesta terça-feira, 02 de novembro, o SBT vai transmitir o confronto entre Atalanta e Manchester United a partir das 17h (horário de Brasília), tanto no canal para todo o Brasil como também através de seu site oficial. O jogo é válido pela quarta rodada do grupo F no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo. Cristiano Ronaldo deve estar em campo pelo time inglês.

A emissora divulgou em abril de 2021 que, em acordo com a Agência Team, responsável pelos direitos da competição no Brasil, assinou o contrato para transmitir a competição de futebol internacional até 2024. Na cláusula, o canal de Silvio Santos tem o direito de transmitir apenas um jogo por rodada, às terças, com exceção da final que acontece em um sábado a tarde.

É notório que o SBT escolhe o jogo principal da rodada para transmitir e que, consequentemente, trará a maior audiência na programação. Na quarta rodada pela terça, o elenco que tem Cristiano Ronaldo entra em campo contra um forte oponente, prometem grande disputa. Até agora o canal já passou os jogos do Bayern de Munique contra o Barcelona, PSG e Manchester City e por fim o duelo entre PSG e RB Leipzig com Messi, Neymar e Mbappé.

+ Confira a artilharia completa da Champions League

Todos os jogos da quarta rodada da Champions League

A quarta rodada da fase de grupos tem dezesseis jogos sendo oito na terça e os demais na quarta-feira para o torcedor acompanhar atentamente os duelos que prometem trazer bom futebol.

Lembrando que os resultados podem alterar completamente a tabela dos grupos até a sexta e última rodada da temporada para definir então os classificados para as oitavas.

Terça-feira (02/11):

Malmo x Chelsea – 14h55

Wolfsburg x RB Salzburg – 14h55

Villarreal x Young Boys – 17h

Juventus x Zenit – 17h

Sevilla x Lille – 17h

Bayern de Munique x Benfica – 17h

Dínamo de Kiev x Barcelona – 17h

Atalanta x Manchester United – 17h

Quarta-feira (03/11):

Real Madrid x Shakhtar Donetsk – 14h55

Milan x Porto – 14h55

Borussia Dortmund x Ajax – 17h

Sporting x Besiktas – 17h

Sheriff x Inter de Milão – 17h

Liverpool x Atlético de Madrid – 17h

Manchester City x Club Brugge – 17h

RB Leipzig x PSG – 17h

Como assistir ao vivo a Champions no SBT?

Se engana quem pensa que a única opção para acompanhar o canal é somente pela televisão. A emissora está disponível em todo o Brasil, seja pela rede principal ou através de suas afiliadas.

Desse modo, além de assisitr ao vivo pela televisão, você também tem a opção de acompanhar a programação do SBT pelo site oficial da empresa (www.sbt.com.br). Outra opção é assistir através do aplicativo SBT Vídeos, com a possibilidade de assistir a programação ao vivo em qualquer lugar que você estiver.