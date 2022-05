Que horas é a final da Champions League de Liverpool x Real Madrid

Dia de final! Neste sábado, 28 de maio, descobriremos quem vai conquistar a taça mais desejada do futebol europeu, a Champions League. Depois de passarem da fase de grupos e eliminatórias, Liverpool e Real Madrid protagonizam a final no Stade de France, na França. Para não perder nenhum lance, saiba que horas é a final da Champions League 2022.

Que horas é a final da Champions League hoje

A final da Champions League 2022 hoje vai começar a partir das 16h, quatro da tarde, no horário de Brasília.

Procurando onde assistir ao vivo a partida entre Liverpool e Real Madrid? O torcedor tem diferentes opções para curtir a final da Champions, desde a televisão aberta até o serviço de streaming.

Pela TV aberta, o SBT preparou uma programação especial com pré jogo e a exibição de toda a cerimônia após a partida para todo o Brasil. Diretamente da França, Téo José tomará conta do microfone, além de comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

Na TV paga, a TNT é quem vai exibir a final da Champions somente aos assinantes. A narração será de André Henning, com comentários de Bruno Formiga, Cafu e Vitor Sergio. Para acompanhar online, o HBO MAX é o serviço de streaming responsável pela Champions, onde apenas assinantes tem acesso a plataforma.

Se você prefere assistir online e de graça, o site do SBT e o aplicativo retransmitem as imagens da partida ao vivo.

SBT – Sky: 9, 409 / Claro: 23, 523, 17, 509 / Oi: 11 / BluTV: 250 / AlgarTV: 701 / Vivo: 222, 14, 514

TNT – Sky: 108, 508 / Claro: 151, 651 / Oi: 48, 548 / Vivo: 648, 100, 657, 892

Site do SBT – www.sbt.com.br

HBO MAX – www.hbomax.com

SBT Vídeos – Aplicativo para Android e iOS

Prováveis escalações de Liverpool x Real Madrid

O técnico Klopp não sofre com baixas importantes para o confronto deste sábado. Apenas Origi segue como desfalque, ainda em trabalho de recuperação no Departamento Médico.

Escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané e Luis Díaz. Técnico: Klopp

Para Ancelotti, nenhum novo desfalque por lesão foi detectado no plantel de jogadores.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Vini Jr e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti

Onde vai ser a final da Champions?

A final da Champions vai ser no Stade de France, na cidade de Saint-Denis, na França, próximo da capital francesa, Paris.

Com capacidade para receber 81 mil torcedores, o Stade de France foi designado para ser o palco da final após a decisão da UEFA de retirar o jogo de São Petersburgo, na Rússia, após a invasão das tropas russas na Ucrânia, em março deste ano.

Idealizado em 1998, o Stade de France já recebeu jogos da Copa do Mundo da FIFA, o Campeonato de Atletismo Mundial em 2003, a Copa do Mundo de Rugby em 2007 e duas finais da Champions em 2000 e 2006, com os campeões de Real Madrid e Barcelona respectivamente.

Em 2024, o palco vai receber disputas das Olimpíadas de Paris.

Premiação da Champions League 2022

O campeão da Champions vai levar para casa a taça da orelhuda, o mais desejo por jogadores, diretorias e até mesmo por torcedores. Na cerimônia, ao fim do jogo, o time vencedor ganha também medalhas douradas, enquanto o vice garante medalhas pratas.

Mas, o que realmente desperta os olhos da diretoria, é a premiação em dinheiro, entregue pela UEFA. O clube que vencer a Champions League em 2022 vai embolar €4.5 milhões, aproximadamente 22 milhões de reais na cotação de maio.

Se o Liverpool sair campeão, poderá embolar o total de 85 milhões de euros, ou R$432 milhões. Já o Real pode faturar cerca de 420 milhões de reais.

Confira todos os valores a seguir da premiação da Champions, de acordo com informações da UEFA.

Fase de Grupos: €15.64 milhões por clube (79 milhões reais)

Oitavas de final: € 9,6 milhões por clube (48 milhões reais)

Classificado às quartas de final: € 10,6 milhões por clube (53 milhões reais)

Classificado às semifinais: € 12,5 milhões por clube (63 milhões reais)

Finalistas: € 15,5 milhões por clube (79 milhões reais)

Campeão: €4,5 milhões (22 milhões reais)