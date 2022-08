Que horas é o sorteio da Champions League na fase de grupos 22/23

Chegou o tão esperado momento! Por sorteio, a UEFA define os oito grupos da primeira fase da Champions League, a maior competição de futebol na Europa. Mas que horas é o sorteio da Champions League? O torcedor quer saber todas as informações para não perder nenhum lance do grande evento nesta quinta-feira, 25 de agosto.

Que horas é o sorteio da Champions League?

O sorteio da fase de grupos da Champions League começa às 13h, uma da tarde, pelo horário de Brasília, diretamente de Istambul, na Turquia.

Lembrando que a cidade turca está 6 horas à frente de Brasília e por isso o confronto vai ser realizado no começo da tarde desta quinta-feira, 25 de agosto.

A sede foi escolhida também pela UEFA, entidade responsável por todo o futebol no continente europeu. O grande evento vai contar com a participação de ex-jogadores e membros da diretoria da UEFA, como Presidente e Conselheiros responsáveis por organizarem o evento do sorteio.

Como funciona o sorteio da Champions League?

Trinta e duas equipes participam do sorteio da fase de grupos da Champions League. Vinte e seis garantiram suas vagas através das posições entre os torneios nacionais e pelo ranking de coeficiente da UEFA, enquanto seis chegam como vencedores dos playoffs na fase preliminar.

Os times são divididos em potes, onde o pote 1 contém os atuais campeões da Champions e da Liga Europa, assim como os vencedores das principais ligas da Europa. Nos outros três potes ficam os clubes de acordo com as classificações através dos rankings da UEFA.

O apresentador do sorteio primeiro sorteia os times do pote 1 para serem os cabeças de chave, isto é, eles também não vão se enfrentarem na primeira fase. Assim, os apresentadores vão tirando uma bolinha de cada um dos três potes restantes, definindo todos os grupos.

O sorteio tem como a única e exclusiva regra de proibir times do mesmo país de se enfrentarem, ou seja, Real Madrid e Barcelona não podem estar no mesmo grupo. Ao todo, serão oito grupos com quatro times cada, onde disputam por 6 rodadas.

Pote 1

Real Madrid (ESP)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Manchester City (ING)

Milan (ITA)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (HOL) Pote 2

Liverpool (ING)

Chelsea (ING)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (ALE)

Tottenham (ING) Pote 3

Borussia Dortmund (ALE)

RB Salzburg (AUS)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Inter de Milão (ITA)

Napoli (ITA)

Sporting (POR)

Bayer Leverkusen (ALE)

Benfica (PORT) Pote 4 Club Brugge (BEL)

Celtic (ESC)

Maccabi Haifa (ISR)

Viktoria Plzeň (REP)

Rangers (ESC)

Copenhagen (DIN)

Dínamo Zagreb (CRO)

Olympique de Marseille (FRA)

Onde assistir o sorteio da Champions League?

O sorteio da Champions League na fase de grupos tem transmissão da TNT, HBO Max e Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília).

Para assistir através da TV, o canal da TNT é o responsável por transmitir todas as emoções do sorteio em todo o território nacional. No entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Outra opção é acompanhar através do HBO Max, plataforma de streaming para assinantes.

Não é assinante da TV fechada e quer assistir de graça? Aí a opção é curtir através do Youtube do SBT, podendo ser assistido tanto pelo aplicativo no celular como no computador.

