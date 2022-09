Que horas vai ser o jogo do PSG hoje? Qual canal vai passar PSG? (6/9)

Confira o horário do jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Equipe do PSG e Juventus se enfrentam nesta terça, com transmissão ao vivo para todo o Brasil

O Paris Saint-Germain estreia na temporada da Champions League nesta terça-feira, 6 de setembro, contra a Juventus, pela primeira rodada do grupo H no Pard des Princes, na capital francesa. Que horas vai ser o jogo do PSG hoje vai ser às 16h (horário de Brasília), com transmissão para todo o país ao vivo.

Quem vencer a partida desta terça garante a liderança no grupo da competição.

Que horas vai ser o jogo do PSG hoje?

O jogo do PSG hoje vai ser às 16h, quatro da tarde, pelo horário de Brasília. A transmissão será no SBT, TNT e HBO Max, disponíveis para todo o Brasil ao vivo.

Para todo o Brasil e de graça, o canal do SBT transmite a partida do PSG e Juventus hoje! Com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos, a emissora é a grande responsável pela transmissão da Champions na TV aberta, exibindo o confronto tanto no canal principal como em afiliadas.

No entanto, para quem já está acostumado, o canal da TNT, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, também transmite o embate. O HBO Max, plataforma de streaming, também retransmite o jogo ao vivo através dos aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV.

Prefere assistir pelo celular? Então a sua melhor opção é sintonizar pelo site www.sbt.com.br, já que o portal transmite a partida ao vivo e de graça para todos os usuários.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

PSG tem Champions League?

A equipe do Paris Saint-Germain não tem títulos da UEFA Champions League. Desde que disputa a competição, o elenco parisiense tem buscado se garantir na decisão, mas em todas as vezes bateu na trave e perdeu a oportunidade.

Desde que foi comprado por milionários do Catar, o PSG tem como principal objetivo a conquista da sua primeira Champions. Em 2018, a equipe deu um grande passo ao contratar Neymar, no Barcelona pela época, para integrar o seu grupo na busca pela conquista.

Na edição de 2019/20, o PSG conseguiu chegar até a final da Champions League pela primeira vez na história. Contra o Bayern de Munique, a equipe parisiense fez uma boa partida, mas acabou derrotada por 1 x 0, com gol de Coman no segundo tempo.

Desde então, o clube não conseguiu chegar novamente na final. Na edição passada, foi eliminado pelo Real Madrid ainda nas oitavas de final.

Relembre como foi a partida da final da Champions com o PSG.

Provável escalação do PSG x Juventus hoje

Icardi segue fora dos planos da temporada, ficando fora até mesmo da convocação nesta terça-feira. Enquanto isso, no plantel de jogadores, nenhuma nova baixa foi detectada.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar.

Para Allegri, técnico da Juve, os atletas Chiesa, Pogba, Kaio Jorge, o goleiro Szczęsny e Di Maria são os desfalques, todos por lesões.

Provável escalação da Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostić; Milik e Vlahovic.

Jogo de volta entre PSG x Juventus na Champions

A partida de volta entre Juventus e Paris Saint-Germain está marcada para o dia 02 de novembro de 2022, quarta-feira, pela sexta e última rodada do grupo H na Champions League às 16h (Horário de Brasília).

Ao sortear os oito grupos no mês de agosto, a UEFA definiu também o calendário com todas as seis rodadas na primeira fase, para evitar que equipes da mesma cidade ou país joguem no mesmo dia.

A partida de volta entre PSG e Juventus será realizada no Juventus Stadium, em Turim, a casa da equipe italiana. O mando de campo das rodadas também é definido pela própria UEFA após o sorteio, definindo cada uma das partidas até a decisão das vagas.

A partida terá transmissão dos canais TNT e Space, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, além da plataforma de streaming HBO Max para assinantes.

Leia também: Como ficou o sorteio de grupos da Champions League 22/23