Quem está na final da Champions 2022? Liverpool e Real Madrid disputam

Equipes se enfrentam no dia 28 de maio de 2022, sábado, na França, em busca do título de maior expressão do futebol europeu

Liverpool e Real Madrid vão disputar a final da Champions League em 2022. Cada uma das equipes passou pela semifinal e agora vão jogar a decisão mais importante do futebol no continente europeu. De um lado, o espanhol campeão por 13 vezes e, do outro, os ingleses que levantaram a taça em 6 oportunidades. Confira todas as informações de quem está na final da Champions 2022.

Quem está na final da Champions League 2022?

Liverpool e Real Madrid estão na final da Champions League em 2022. Os dois times vão disputar o título mais importante do futebol na Europa no fim do mês de maio, na França.

No grupo D, o Real Madrid terminou em primeiro lugar com 15 pontos após vencer cinco jogos e perder um. Depois, venceu o PSG nas oitavas de final de maneira heroica com virada extraordinária sob o comando de Benzema, somando 3 a 2 no placar.

Depois, nas quartas, o deixou o atual campeão Chelsea para trás por 5 a 4, novamente em jogo eletrizante do começo ao fim. Na semifinal, surpreendeu ao eliminar o Manchester City por 3 a 1, com direito a prorrogação e dois gols de Rodrygo no final do segundo tempo em dois minutos.

O Real Madrid é o maior vencedor da Champions, com 13 títulos.

Acompanhe a seguir toda a campanha do Real Madrid na Champions em 2022.

Inter de Milão 0 x 1 Real Madrid (1ª rodada)

Real Madrid 1 x 2 Sheriff (2ª rodada)

Shakhtar Donetsk 0 x 5 Real Madrid (3ª rodada)

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk (4ª rodada)

Sheriff 0 x 3 Real Madrid (5ª rodada)

Real Madrid 2 x 0 Inter de Milão (6ª rodada)

PSG 1 x 0 Real Madrid (Oitavas de final)

Real Madrid 3 x 1 PSG (Oitavas de final)

Chelsea 1 x 3 Real Madrid (Quartas de final)

Real Madrid 2 x 3 Chelsea (Quartas de final)

Manchester City 4 x 3 Real Madrid (Semifinal)

Do outro lado, o Liverpool chega com o título de favorito. No grupo B, venceu o seis jogos que disputou e marcou 16 pontos. Nas oitavas, derrotou a Inter de Milão por 3 a 1 no agregado. Nas quartas venceu o Benfica por 6 a 4 e, então, chegou até a semifinal.

Na penúltima fase, enfrentou o Villarreal, que vinha de vitória em cima do Bayern de Munique. No primeiro jogo, os ingleses venceram por 2 a 0. Na volta, na Espanha, os espanhóis abriram o placar com dois gols, precisando apenas de um para a classificação. Porém, o Liverpool fez questão de se manter ligado e fechou com o placar de 5 a 2 no agregado.

O Liverpool contabiliza 6 títulos em toda a historia.

Acompanhe a seguir toda a campanha do Liverpool na Champions em 2022.

Liverpool 3 x 2 Milan (1ª rodada)

Porto 1 x 5 Liverpool (2ª rodada)

Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool (3ª rodada)

Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid (4ª rodada)

Liverpool 2 x 0 Porto (5ª rodada)

Milan 1 x 2 Liverpool (6ª rodada)

Inter de Milão 0 x 2 Liverpool (Oitavas de final)

Liverpool 0 x 1 Inter de Milão (Oitavas de final)

Benfica 1 x 3 Liverpool (Quartas de final)

Liverpool 3 x 3 Benfica (Quartas de final)

Liverpool 2 x 0 Villarreal (Semifinal)

Villarreal 2 x 3 Liverpool (Semifinal)

Quando vai ser a final da Champions?

A final da Champions League vai ser em 28 de maio de 2022, sábado, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A data da final é sempre marcada pela própria UEFA no começo da temporada, quando o calendário da competição é feito desde a fase dos playoffs até a decisão pelo troféu. As duas equipes entram em campo em um campo neutro em partida única para disputar o título.

Além disso, a data da final é sempre no final do mês de maio. No ano passado, a decisão do título aconteceu em 29 de maio de 2021, mas em Portugal. A sede da partida também é escolhida pela própria UEFA, podendo sofrer alterações como foi no ano passado, com a sede mudando da Turquia para as terras portuguesas.

Em que estádio vai ser a final da Champions?

A final da Champions em 2022 vai ser no Stade de France, em Saint-Denis, na França.

Inicialmente, a competição seria realizada em São Petersburgo, na Rússia. No entanto, após a invasão das tropas russas na Ucrânia em março, a UEFA optou por mudar a localização da final para Paris, no maior estádio da França, que logo optou receber a decisão.

Localizado em Saint-Denis, ao norte de Paris, na França, o Stade de France tem capacidade para receber aproximadamente 80 mil torcedores. Foi inaugurado em 1998 para receber os jogos da Copa do Mundo da FIFA. Desde então, se tornou a casa oficial da Seleção da França, além de compromissos de outros esportes.

Em 2003, recebeu o Campeonato Mundial de Atletismo e, em 2007, a Copa do Mundo de Rugby, além de outras duas finais da Champions League em 2000 e 2006, onde os campeões foram Real Madrid e Barcelona respectivamente.

Em 2024, o palco vai receber disputas das Olimpíadas de Paris.

Últimas finais de Champions League

Nos últimos anos, as finais da Champions mostraram grandes disputas em busca da tão sonhada taça ao fim da temporada, que promete iluminar a sala de troféus de qualquer time.

Disputadas inéditas foram registradas pelos torcedores, mas clássicos entre times do mesmo país, incluindo da Inglaterra, também aconteceram.

Na temporada passada, o Chelsea consagrou-se campeão pela segunda vez ao vencer o Manchester City na final, realizada em Portugal. Em 2020, mesmo com a pandemia, o Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain, na primeira vez o time francês que conquistou o passaporte para a decisão.

Acompanhe a seguir as últimas finais da Champions League.

– Manchester City 0 x 1 Chelsea (2020/21)

– PSG 0 x 1 Bayern de Munique (2019/20)

– Tottenham 0 x 2 Liverpool (2018/19)

– Real Madrid 3 x 1 Liverpool (2017/18)

– Juventus 1 x 4 Real Madrid (2016/17)

Onde assistir a final da Champions em 2022?

O torcedor vai poder assistir a final da Champions através dos canais ESPN e TNT, além do site oficial do SBT e o streaming HBO Max.

Na TV aberta, o SBT é o grande responsável por transmitir as emoções da Champions League para todos os estados do Brasil. Na final, não vai ser diferente. A emissora vai exibir a decisão no sábado com transmissão desde o pré-jogo até o pós.

O site do canal também retransmite as imagens da partida de graça em seu site (www.sbt.com.br), assim como o aplicativo SBT Vídeos, completamente gratuito.

Para quem prefere streaming, o HBO Max vai transmitir em sua plataforma a decisão para assinantes. Você pode acompanhar no celular, tablet, computador ou até na smart TV.

