Quem o Milan enfrenta na semifinal da Champions 2023

Segundo maior campeão em toda a história, o Milan venceu o Napoli no clássico italiano e agora se prepara para jogar a semifinal da Champions League. O time aguarda o resultado da outra chave para saber quem vai enfrentar na próxima etapa da competição.

Na temporada passada, o elenco de Milão foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campões.

Quem será o adversário do Milan na Champions?

O Milan vai enfrentar na semifinal o Benfica ou Inter de Milão na Champions League. Os horários e o mando de campo serão definidos pela UEFA nos próximos dias.

O chaveamento da Liga dos Campeões foi definido por sorteio da UEFA em março deste ano. O vencedor do jogo entre Inter de Milão e Benfica, disputado na quarta-feira, 19 de abril, vai ser o adversário do Milan.

O time de Milão é o segundo maior campeão da história da Champions. São sete títulos no total, enquanto busca fazer história e trazer o quinto troféu. A última conquista foi em 2006/07.

No grupo E, o Milan terminou em segundo lugar com 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Ganhou do Tottenham nas oitavas de final (1x0 no agregado) e depois o Napoli nas quartas (2x1 no agregado).

Confira a tabela de jogos da Champions.

QUARTAS DE FINAL (IDA):

Real Madrid 2 x 0 Chelsea

Benfica 0 x 2 Inter de Milão

Manchester City 3 x 0 Bayern de Munique

Milan 1 x 0 Napoli

QUARTAS DE FINAL (VOLTA):

Chelsea 0 x 2 Real Madrid

Napoli 1 x 1 Milan

Inter de Milão x Benfica - Quarta-feira, 19/04 às 16h

Bayern de Munique x Manchester City - Quarta-feira, 19/04 às 16h

SEMIFINAL:

Real Madrid ou Chelsea X Manchester City ou Bayern de Munique

Milan ou Napoli X Benfica ou Inter de Milão

Data da semifinal

A semifinal da Liga dos Campeões será disputada em 9 e 10 de maio, jogos de ida, e 16 e 17 de maio, volta. Será um jogo por dia no calendário, no horário determinado pela UEFA.

Cada time tem a oportunidade de jogar em sua casa pelo menos uma vez, ou seja, como mandante e depois visitante no confronto. O elenco que somar mais pontos entre os dois jogos se classifica para a final.

A final vai ser em 10 de Junho de 2023, sábado, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Diferente das outras etapas da competição, a decisão acontece sempre em partida única e em sede neutra.

Critério de desempate na semifinal

Em caso de empate na soma dos dois jogos da semifinal, a prorrogação terá início. O regulamento da UEFA prevê que dois tempos de 15 minutos sejam realizados entre os dois times em questão. Quem marcar gols e resolver a igualdade no placar avança de fase.

Mas se o empate na soma dos resultados persistir, aí a disputa de pênaltis é que vai decidir quem fica com a vaga para a grande final da Liga dos Campeões na temporada 2023.

Lembre-se também que não tem gol fora de casa no mata-mata da Champions.

Onde assistir a Champions no Brasil?

Os jogos da Champions são transmitidos no SBT e TNT, além das plataformas HBO Max, site do SBT e o aplicativo SBT Vídeos ao vivo para todos os estados do Brasil.

Na TV aberta, o SBT exibe uma partida sempre às terças, no período da tarde, de graça para todo o país. Também dá para acompanhar no site da emissora (www.sbt.com.br) no aplicativo SBT Vídeos, disponível de maneira gratuita para todos os usuários.

Pelo canal da TNT, quem tem a operadora de TV por assinatura em casa pode acompanhar do conforto do seu sofá, além da plataforma de streaming HBO Max que possibilita o torcedor a curtir no celular, smartv ou tablet.

