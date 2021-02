RB Leipzig x Liverpool: o que sabemos sobre o confronto da Champions

As oitavas de final da UEFA Champions League começaram. A competição nos proporciona grandes partidas, as vezes clássicos ou não. Pela primeira vez na história do futebol, RB Leipzig e Liverpool se enfrentarão em campo.

Como funciona a Champions League 2020/21?

O formato ida e volta foi adotado para definir quem garante a classificação, diferente do ano passado com alterações no calendário pela pandemia do covid. Assim depois da fase de grupos, os dezesseis times dão o pontapé inicial nas oitavas de final.

Então, o sorteio das quartas está marcado para acontecer no dia 19 de março. Sendo assim, os jogos acontecem também no modelo ida e volta em abril. Então, temos as semis e a grande final marcada para maio.

Como vem o RB Leipzig para o confronto?

Tentando fazer história na Champions League, o Leipzig vem em busca do seu primeiro triunfo. Na temporada passada, chegou até as semifinais da competição, sendo eliminado pelo PSG.

Julian Nagelsmann, treinador do RB Leipzig, possui como desfalque Emil Forsberg, Benny Henrichs, Konrad Laimer e Dominik Szoboszlai, todos por lesões.

Possível RB Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angeliño, Olmo; Nkunku, Poulsen.

- PUBLICIDADE. -

Liverpool entra em campo com muitas baixas

A equipe do Liverpool busca a sua sétima Champions League. Mas para isso acontecer, precisa driblar todos os obstáculos que tem pela frente e chegar até a grande final.

Para o jogo de hoje, o treinador Jürgen Klopp possui muitas baixas em seu plantel. Na lista constam os nomes de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Naby Keita e Diogo Jota. Mas Fabinho e James Milner, segundo informou o site oficial do clube, serão avaliados antes da partida.

Entretanto, Klopp possui o seu trio de ataque disponível. Salah, Firmino e Mané devem estar presente na linha de frente do Liverpool.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips (Kabak), Henderson, Robertson; Thiago, Jones, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Histórico de confrontos entre RB Leipzig x Liverpool

Os times nunca se enfrentaram na história do futebol. Isto porque o Leipzig foi fundado em 2009, sendo promovido para a elite do Campeonato Alemão pela primeira vez apenas em 2016, além de se classificar para a Champions League três vezes em quatro campanhas, sem ter a oportunidade de esbarrar com o time de Liverpool pelo caminho.

- PUBLICIDADE -

Entretanto, o duelo promete ser épico e deixar os torcedores ansiosos, já que ambas as partes possuem um bom jogo ofensivo.

Onde assistir ao jogo entre RB Leipzig x Liverpool?

No Brasil, a rede de canais TNT Sports possui os direitos de transmissões da UEFA Champions League. Assim, você pode acompanhar o jogo entre RB Leipzig e Liverpool através do Facebook da TNT Sports, a partir das 17h (Horário de Brasília). Além disso, a plataforma Estádio TNT também apresenta a transmissão.

Barcelona x PSG: o que sabemos sobre o confronto da Champions 2021