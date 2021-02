Barcelona x PSG: o que sabemos sobre o confronto da Champions 2021

A Champions League 2020/21, um dos maiores torneios de futebol do mundo, está de volta. Na próxima terça-feira (16), o confronto mais esperados pelos torcedores acontece com as oitavas de final. Quatro anos depois, Barcelona e PSG se encontram novamente na competição, protagonizando um clássico em busca da classificação. Então, separamos todas as informações que você precisa saber sobre o duelo de gigantes nas oitavas de final.

Como funciona a Champions League 2020/21?

Diferente do ano passado com alterações devido à pandemia do coronavírus, o formato ida e volta foi novamente adotado para definir quem garante a classificação. Com a fase de grupos encerrada, os dezesseis times darão o pontapé inicial nas oitavas de final esta semana, com duas partidas em cada dia.

Então, o sorteio das quartas de final está marcado para acontecer no dia 19 de março, sendo assim, os jogos acontecem também no modelo ida e volta em abril. Depois as semis e a grande final em maio.

Como vem o Barcelona para o confronto?

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, não possui nenhuma nova lesão em seu plantel. Sendo assim, todos os jogadores que estão em recuperação, Ansu Fati,, Coutinho e Sergi Roberto, são de lesões antigas,

Porém, o torcedor culé pode ver Piqué em campo na terça-feira, já que o clube informou que o zagueiro treinou normalmente com o grupo na manhã deste domingo (14). Araújo também segue como dúvida depois de apresentar problemas musculares.

Neymar está machucado e não joga contra o Barcelona

A equipe do Paris possui muitos desfalques para o grande confronto com o time da Catalunha.

Em jogo contra o Caen, da segunda divisão francesa, pela Copa da França, Neymar se machucou nos minutos iniciais da segunda etapa. Em boletim médico, o clube confirmou que o brasileiro sofreu uma lesão no adutor longo esquerdo, desfalcando o time por quatro semanas, ou seja, um mês. Com isso, Neymar não está disponível no primeiro confronto contra o Barcelona.

Além disso, Marco Verratti, Angel Di Maria, Timothée Pembélé, Colin Dagba e Bernat também são baixas para o treinador Pochettino. Já Rafinha, poupado no último jogo por alerta muscular, pode estar disponível.

Mas boas notícias também permeiam o clube. O goleiro Keylor Navas retornou ao time titular no fim de semana em partida pelo Campeonato Francês. Kurzawa e Herrera também estão totalmente recuperados e chegaram a jogar alguns minutos na vitória contra o Nice.

+ Neymar sofre lesão, desfalca PSG por um mês e desabafa em rede social

Histórico de confrontos entre Barcelona x PSG

Em toda a história do futebol, as equipes se enfrentaram 11 vezes. Ademais, quem se da melhor é o Barcelona, com cinco vitórias, três empates contra três vitórias do PSG, segundo dados do site Ogol. Além disso, 22 gols foram marcados pelo time da Catalunha, contra 16 do clube da capital francesa.

Assim, a primeira vez que se encontraram foi em 1995 nas quartas de final da Champions League. Em 1 a 1, a decisão ficou no jogo de volta, onde o Paris levou a melhor por 2 a 1. Porém, naquele mesmo ano, o Paris foi eliminado pelo Milan na semifinal por 3 a 0 no agregado.

O último encontro entre Barcelona e PSG ficou marcado na história do esporte. Em 14 de fevereiro de 2017, o time do Paris Saint-Germain recebeu o Barcelona pelas oitavas de final pelo jogo de ida no Parc des Princes. Com a casa cheia, o time francês deitou e rolou. Draxler, Cavani e dois gols Di Maria garantiram o placar em 4 a 0 contra o time culé.

Nessa altura do campeonato, tanto a mídia espanhola quanto francesa indicavam a classificação do PSG como definitiva. Entretanto, no jogo de volta, uma surpresa. Em 8 de março, o Barcelona recebeu o Paris no Camp Nou. Com uma atuação histórica, contando com três gols nos acréscimos finais, a equipe espanhola venceu por 6 a 1, com gols de Suárez, Kurzawa contra, Lionel Messi, dois de Neymar e Sergi Roberto. Cavani descontou, mas não foi o suficiente. A partida, porém, trouxe muitas controvérsias e polêmicas a respeito da arbitragem.

Assim, com o reencontro em 2021, resta saber se ambos os clubes irão repetir a saga da temporada 2016/17, realizando jogos equilibrados, difíceis e com bom futebol em campo.