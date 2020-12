RB Salzburg x Atlético de Madrid: onde assistir ao jogo da Champions

O RB Salzburg recebe nesta quarta-feira (09), às 17h, na Red Bull Arena, na Áustria, o Atlético de Madrid, pela sexta e última rodada do grupo A, pela Champions League. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

As equipes entram em campo para disputar a segunda vaga do grupo, já que o Bayern é líder, com o passaporte carimbado. Se vencer, o time espanhol está classificado, mas se perder, quem leva a melhor é o clube austríaco.

A partida entre RB Salzburg e Atlético de Madrid possui transmissão do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Líder do grupo, com treze pontos e 100% de aproveitamento, o Bayern já está garantido nas oitavas de final da competição. Assim, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Já o Atleti precisa do resultado em seu favor. Com uma vitória ou empate, está dentro. Se perder, vai para a Liga Europa.

Ademais, para o Salzburg, a equipe deve entrar em campo determinada, principalmente para sair com os três pontos, visto que somente assim consegue a vaga. Se perder, torce por uma vitória do Bayern contra o time russo, indo para a segunda fase da Liga Europa.

Para o Lokomotiv, a esperança é a Liga Europa. Mas para isso, precisa ver o Atlético superar o Salzburg.

Para o time da casa, Bernede está fora por lesão, confirmou o site oficial do clube. Já Mo Camara cumpre suspensão.

🗣️Jesse #Marsch: "It is one of the biggest matches in our club's history. We have top-fit and healthy players who are ready to give everything. We need an absolute top performance from all of us, from the coaches to the players." #SALatleti

