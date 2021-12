Real Madrid x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações – 07/12

Já classificados para as oitavas da Champions, Real Madrid e Inter de Milão entram em campo somente para cumprir tabela nesta terça-feira, 07/12, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo do Real Madrid x Inter de Milão hoje tanto na televisão como online.

Onde assistir Real Madrid x Inter de Milão: O jogo do Real Madrid e Inter de Milão hoje terá transmissão ao vivo do canal SBT, na TV aberta, e na TNT, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, cidade de Madrid, na Espanha

TV: SBT e TNT Brasil

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

O Real Madrid conseguiu avançar para as oitavas de final da Champions League de maneira antecipada, isto é, rodadas antes do fim da fase. Agora, precisa do resultado nesta terça-feira para manter a primeira posição do grupo já que tem 12 pontos e, se perder, garante a vice-liderança do grupo podendo encontrar um adversário difícil na fase eliminatória. Por fim, o elenco venceu quatro confrontos e perdeu somente um.

Enquanto isso, a Inter de Milão entra em campo buscando os três pontos de qualquer maneira, com o principal objetivo de terminar a fase de grupos em primeiro lugar. Com 10 pontos, os italianos venceram três jogos, empataram um e perderam outro, ou seja, deve colocar os seus melhores jogadores para sair na frente da disputa em busca de uma melhor colocação.

1 Real Madrid – 12 pontos

2 Inter de Milão – 10 pontos

3 Sheriff – 6 pontos

4 Shakhtar Donetsk – 1 ponto

Escalações de Real Madrid x Inter de Milão:

Ancelotti ainda não poderá contar com Gareth Bale, além de Ceballos e Benzema, confirmados pela convocação oficial divulgado no site do Real.

Do outro lado, a Inter não terá Darmian, Ranocchia e Correa, lesionados.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Marcelo; Valverde, Casemiro, Camavinga; Asensio, Jović, Vinícius

INTER DE MILÃO: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Lautaro Martínez

