Pela terceira rodada do grupo B da UEFA Champions League, Real Madrid e Internazionale se enfrentam nesta terça-feira (03), às 17h, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri.

Com um empate e uma derrota, somando assim apenas um ponto, o time espanhol precisa vencer se quiser a classificação para a próxima fase. Já o italiano também precisa de um desempenho melhor, visto que possui um ponto.

Real Madrid x Internazionale: onde assistir?

A partida tem transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir ao jogo pela plataforma EI Plus.

Temporada das equipes

A equipe espanhola vem de uma vitória contra o Huesca no Campeonato Espanhol por 4 a 1 no último sábado (31). No torneio nacional, ocupa a vice-liderança, com dezesseis pontos.

Por outro lado, na Champions League, no grupo B, ocupa o último lugar, com apenas um ponto. Assim, possui um empate e uma derrota, ou seja, ainda não venceu.

Já a Inter de Milão ficou no empate em 2 a 2 com Parma também no fim de semana pelo Italiano. Neste momento, está em 6º, com onze pontos.

Pelo grupo B, está em 3º, com dois pontos, visto que a equipe italiana também não venceu.

Possíveis escalações entre Real Madrid x Internazionale

Zidane tem uma importante baixa para este jogo.

Éder Militão testou positivo para coronavírus no domingo (02). O clube emitiu boletim oficial em seu site dizendo que tanto a equipe, parte técnica e funcionários testaram negativo.

Todavia, Ødegaard, Nacho, Odriozola e Carvajal também seguem fora.

Provável Real Madrid: Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Vazquez; Casemiro, Valverde, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard

Antonio Conte tem uma situação complicada para resolver.

A Inter de Milão estará sem o seu principal atacante, Lukaku, que não viajou para o duelo. Entretanto, Alexis Sanchez está de volta na equipe e pode ser uma boa carta na manga para o técnico.

Provável Inter: Handanovic; Kolarov; De Vrij, D’Ambrosio; Young, Vidal, Brozovic, Barella, Achraf; Perisic, Lautaro

Outros jogos da Champions nesta terça-feira

Confira todos os sete jogos que também acontecem nesta terça e saiba onde assistir.

Ademais, todas as partidas possuem transmissão da plataforma EI Plus.

Lokomotiv Moscou x Atlético de Madrid – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Shakhtar Donetsk x Borussia Mönchengladbach – 14h55 – Space

Salzburg x Bayern de Munique – 17h – Facebook Esporte Interativo

Manchester City x Olympiacos – 17h – Space

Porto x Olympique de Marselha – 17h – EI Plus

Midtjylland x Ajax – 17h – EI Plus

Atalanta x Liverpool – 17h – Facebook Esporte Interativo