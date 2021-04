Real Madrid x Liverpool: onde assistir ao jogo da Champions (06/04)

Real Madrid e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (06), no Estádio Alfredo Di Stéfano, a partir das 16h (horário de Brasília), no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Quem vencer, garante vantagem no confronto da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Real Madrid x Liverpool: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo terá transmissão em dois lugares:

Facebook da TNT Sports

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Possíveis escalações de Real Madrid x Liverpool

Possível Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr, Benzema.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané, Firmino.

Como chegam as equipes para a partida?

Brigando pela liderança com Atlético de Madrid e Barcelona, a equipe comandada por Zidane tropeçou muitas vezes no Campeonato Espanhol, mas sempre consegue se reerguer, principalmente pela grandeza de sua camisa. No confronto de hoje, promete entrar com todos os jogadores principais, menos com Hazard, Sergio Ramos e Carvajal, já que estão todos lesionados.

Do outro lado, o Liverpool tenta se recuperar no Campeonato Inglês para conquistar pelo menos uma vaga nas primeiras posições entre a Champions League. Em 7º com quarenta e nove pontos, encontra-se em uma situação complicada. Então, no jogo de hoje, Gomez, Van Dijk e Matip estão indisponíveis.

Últimos jogos de Real Madrid e Liverpool

Pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid enfrentou o Eibar no sábado (03) em casa, vencendo por 2 a 0.

Enquanto isso, o Liverpool também saiu vitorioso no clássico inglês contra o Arsenal pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, garantindo o placar de 3 a 0.

