Expulsões de Neymar: craque coleciona cartões vermelhos no PSG

Neymar sem dúvidas conquistou muitos troféus e glórias vestindo a camisa do PSG desde 2017. Mas também alcançou um número negativo para a sua carreira. No último sábado (03), após ser expulso em partida contra o Lille, o brasileiro chegou a marca de quatro expulsões desde a sua chegada ao clube francês. Então, confira quando as expulsões aconteceram e o que resultou.

Quantos cartões vermelhos Neymar tem na carreira?

Ao todo, contabilizando números desde a sua passagem pelo Santos até o PSG, o brasileiro Neymar possui um total de 146 cartões amarelos e 10 vermelhos recebido, sendo 5 na Europa. Dessa maneira, segundo o site Ogol, foram três pelo Santos, um no Barcelona e quatro pelo clube parisiente.

Jogando pela Seleção Brasileira, o atacante recebeu somente um vermelho em partida válida pela Copa América em 2015.

Quantas vezes Neymar já foi expulso jogando pelo PSG?

Ao todo, o craque já foi expulso de campo quatro vezes, sendo uma diretamente com o vermelho e as outras três ao receber dois amarelos. Assim, todos os cartões foram recebidos em jogos válidos pelo Campeonato Francês.

A primeira vez aconteceu em 22 de outubro de 2017 contra o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês. Neymar recebeu dois amarelos próximo ao apito final depois de empurrar Ocampos. A segunda vez foi contra o Bordeaux, em 23 de fevereiro de 2020, com a vitória de PSG por 4 a 3. Novamente no segundo tempo, Neymar recebeu o segundo amarelo e deixou o gramado.

No mesmo ano, novamente contra o Olympique, o brasileiro recebeu o vermelho direto após acusar Álvaro González de racismo. Por fim, o quarto e último aconteceu contra o Lille, em 3 de abril de 2021.

Por que as expulsões de Neymar acontecem?

Em todos os casos de cartões vermelhos para o jogador, é possível notar que adversários provocam o brasileiro em campo. Depois de faltas, Neymar acaba provocando ou sendo provocado, o que sempre resulta em expulsões.

Muitos criticam a postura de Neymar em campo, principalmente o fato de se deixar levar por provocações dos oponentes. Outros, entretanto, citam a qualidade da arbitragem no país, facilitando as punições brandas ao atacante. Na verdade, a combinação de ambos é o que resulta no alto número de cartões vermelhos do jogador.

Neymar recebe quarto cartão vermelho no PSG

A partida contra o Lille no último sábado (03) na 31ª rodada do Campeonato Francês marcou o retorno de Neymar ao elenco titular do PSG depois de permanecer mais de um mês fora por lesão no joelho. Entretanto, sua volta não teve gols e sim uma expulsão por dois cartões amarelos.

Aos 44 minutos do segundo tempo, Neymar, que já tinha um cartão amarelo, se estranhou com Djalo e empurrou o atacante, recebendo o cartão vermelho de vez. Além disso, após deixar o gramado, o brasileiro discutiu com o adversário rumo ao vestiário. A ação chamou muita atenção em todo o mundo, mas principalmente na França, já que o craque recebeu o seu quarto cartão vermelho na temporada pelo clube de Paris.

Veja também:

Florenzi testa positivo para Covid-19 e desfalca PSG contra o Bayern