Real Madrid x PSG: assistir a Champions League Feminina hoje (18/11)

Pela quarta rodada do grupo B, as equipes de Real Madrid x PSG se enfrentam nesta quinta-feira, 18/11, a partir das 17h (horário de Brasília), na Champions League Feminina jogando no Estádio Alfredo Di Stéfano. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Real Madrid x PSG: O jogo entre Real Madrid e PSG às 17h (Horário de Brasília) terá transmissão da plataforma DAZN, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, além de passar de graça no Youtube da DAZN em parceria com a UEFA.

Quando vai ser: 18 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, cidade de Madrid, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube da DAZN UWCL ou DAZN no site ou aplicativo (www.dazn.com) por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Na liderança do grupo B com 9 pontos, a equipe do PSG precisa da vitória nesta quinta-feira para se manter parcialmente classificado na próxima fase da Champions League Feminina. Em três jogos disputados, venceu todos eles e conquistou a primeira posição facilmente.

Enquanto isso, o Real Madrid segue em segundo lugar com 6 pontos ao ganhar dois jogos e perder somente um. Dessa maneira, deve colocar em campo as suas melhores jogadoras para conquistar os três pontos e se manter na ponta ainda mais.

Escalações de Real Madrid x PSG:

Nenhuma das equipes apresenta novas baixas. Por se tratar de grandes elencos em campo, o confronto promete ser equilibrado do começo ao fim.

Real Madrid: Misa Rodríguez; Ivana, Gálvez, Babett; Rodríguez, Claudia, Zornoza, Lorena Navarro, Robles; Moller, Del Castillo

PSG: Stephanie; Lawrence, Amanda, Dudek, Sakina; Aminata Diallo, Sara, Grace; Huitema, Diani, Bachmann

