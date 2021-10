Saiba como assistir ao jogo do Lille x Sevilla hoje e horário – 20/10

As equipes de Lille x Sevilla se enfrentam nesta quarta-feira, 20/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo G da Champions League no Stade Pierre-Mauroy. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Lille x Sevilla: onde assistir ao vivo o jogo? O confronto entre Lille e Sevilla a partir das 16h (Horário de Brasília) terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 20 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade Pierre-Mauroy, cidade de Lille, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Lille x Sevilla

O elenco francês comandado por Jocelyn Gourvennec não poderá contar com Botman, lesionado. Já o time espanhol não terá En-Nesyri por problemas musculares.

Lille: Grbic; Zeki Celik, Tiago Djaló, Fonte, Reinildo; Ikoné, André, Xeka, Bamba; Burak Yilmaz, David

Grbic; Zeki Celik, Tiago Djaló, Fonte, Reinildo; Ikoné, André, Xeka, Bamba; Burak Yilmaz, David Sevilla: Bounou; Navas, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic; Lamela, Rafa Mir, Ocampos

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Sevilla segue em segundo lugar pelo grupo G com 2 pontos, ou seja, empatou os dois confrontos que disputou até o momento na fase de grupos. Dessa maneira, se quiser continuar na briga pela classificação precisa da vitória, além de torcer por um tropeço do RB Salzburg na rodada.

Enquanto isso, o Lille é o lanterna do grupo com apenas 1 ponto conquistado. No duelo de hoje busca a primeira vitória na Champions para alavancar-se na classificação e, assim, reverter o mal desempenho que vem apresentando em campo nos últimos jogos.

Leia também – PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?