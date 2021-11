Saiba onde assistir ao jogo do Sevilla x Lille hoje na Champions (02/11)

Sevilla x Lille se enfrentam nesta terça-feira em 02/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo G na Champions League no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Sevilla x Lille hoje ao vivo? O confronto entre Sevilla e Lille terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 02 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, cidade de Sevilla, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Sevilla x Lille

O técnico do Sevilla, Julen Lopetegui, não tem novas baixas em seu plantel de jogadores. Enquanto isso, os franceses perdem dois importantes jogadores no confronto, sendo Botman e Burak Yılmaz por lesão.

Sevilla : Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Torres; Lamela, Mir, Ocampos

: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Torres; Lamela, Mir, Ocampos Lille: Grbić; Zeki Çelik, Fonte, Djaló, Reinildo; Ikoné, André, Xeka, Bamba; David, Weah

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Sevilla deve entrar em campo com todo o gás necessário nesta terça-feira depois de vencer o Osasuna no Campeonato Espanhol. Dessa maneira, ocupando a segunda posição do grupo G com 3 pontos, o elenco espanhol poderá diminuir a diferença com o líder se ganhar, mas ainda precisará contar com tropeços.

Do outro lado, os franceses do Lille estão em terceiro lugar com apenas 2 pontos ao empatarem duas partidas e perderem uma. Agora, buscando a sua primeira vitória no torneio, devem colocar os seus melhoeres jogadores em campo para trazer para casa os pontos necessários para manter-se vivo na busca pela vaga.

