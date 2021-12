Saiba onde assistir ao vivo Porto x Atlético de Madrid hoje – 07/12

A bola vai rolar no confronto entre Porto e Atlético de Madrid nesta terça-feira, 07/12, a partir das 17h (horário de Brasília), em busca das oitavas pela última rodada da Champions no Estádio do Dragão. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo do Porto x Atlético de Madrid hoje tanto na televisão como online.

Onde assistir ao jogo do Porto x Atlético de Madrid hoje: O jogo do Porto e Atlético de Madrid hoje terá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, cidade de Porto, em Portugal

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Depois de vencer somente um jogo, empatar os outros dois e perder também dois, o Porto precisa do resultado em seu favor nesta terça-feira se quiser chegar até as oitavas de final em segundo lugar, já que o Liverpool segue garantido na liderança do grupo B. Por fim, o time português tem a vantagem porque tem 5 pontos contra os demais, ou seja um empate serve se os outros tropeçarem.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid segue em último lugar no grupo B com 4 pontos, ou seja, também tem a oportunidade de se classificar para as oitavas se vencer o seu jogo de hoje. Com um jogo vencido, outro empate e três derrotas, espera contar também com tropeços dos adversários para melhorar o seu rendimento em campo.

1 Liverpool – 15 pontos

2 Porto – 5 pontos

3 Atlético de Madrid – 4 pontos

4 Milan – 4 pontos

Escalações do jogo de hoje:

Sérgio Conceição não poderá contar com Uribe, suspenso, enquanto Marcano e Pepê estão lesionados.

Do outro lado, Diego Simeone sentirá a falta de Felipe, também suspenso para o jogo de hoje, além de Savić, Trippier, Saponjić e Giménez em recuperação no departamento médico.

PORTO: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Sérgio Oliveira, Vítor Ferreira, Luis Díaz, Otávio; Taremi, Evanilson

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Vrsaljko, Hermoso, Lodi; Correa, Koke; Kondogbia, Lemar; Griezmann, Suárez

