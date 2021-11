Saiba onde assistir Young Boys x Atalanta, horário e escalações – 23/11

Pela quinta rodada do grupo F, as equipes do Young Boys x Atalanta se enfrentam nesta terça-feira, 23/11, a partir das 17h (horário de Brasília), na Champions League pelo Stade de Suisse. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Young Boys x Atalanta: O confronto entre Young Boys e Atalanta terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 23 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade de Suisse, cidade de Berna, na Suíça

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Com 3 pontos conquistados até o momento, o Young Boys ainda se mantém vivo na luta até mesmo para a fase eliminatória da Champions, tendo uma vitória e três derrotas no grupo F. Contando com a força de sua torcida hoje, espera vencer e contar também com o tropeço do Villarreal na rodada.

Enquanto isso, a Atalanta também possui chances de se classificar para as oitavas de final da competição se vencer o jogo desta terça-feira. Em terceiro lugar com 5 pontos, o elenco italiano venceu uma partida, empatou outras duas e perdeu uma, ou seja, tem que ganhar os dois últimos confrontos e torcer por tropeços dos adversários da tabela.

Escalações de Young Boys x Atalanta:

O time suíço possui uma vasta lista de desfalques para o confronto de hoje. Nela, estão Camara, Fassnacht, Laidani, Monteiro, Nsame, Petignat, Von Ballmoos e Zesiger.

Do outro lado, os italianos não poderão contar com Hateboer, Gosens e Lovato, lesionados.

YOUNG BOYS: Faivre; Hefti, Lauper, Bürgy, Garcia; Sierro, Martins Pereira; Aebischer; Ngamaleu, Siabatcheu, Elia

ATALANTA: Musso; Rafael Tolói, Palomino, Demiral; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle, Malinovskyi; Pasalic, Zapata

