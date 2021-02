Sevilla x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo da Champions (17/02)

Sevilla e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h, no Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Quem vencer garante a vantagem no confronto pela classificação da próxima fase. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Sevilla x Borussia Dortmund: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal TNT Brasil, na tv fechada, e no Facebook da TNT Sports, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT.

Possíveis escalações de Sevilla x Borussia Dortmund

Para o Sevilla, apenas Jesús Navas, Acuña e Ocampos seguem lesionados e afastados do plantel. Por isso, Julen Lopetegui deve colocar força máxima no confronto de hoje.

Possível Sevilla: Bono; Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, Gomez, En-Nesyri.

A principal baixa no time do Dortmund é o goleiro Bürki. Além disso, Thorgan Hazard, Meunier, Piszczek, Schmelzer, Witsel e Zagadou também seguem machucados.

Possível Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Dahoud; Reus, Reyna, Sancho; Haaland

Confira os jogos das oitavas da Champions League

Ademais, as oitavas de final da UEFA Champions League também traz outros jogos para você acompanhar. Então, confira todos os jogos e horários.

RB Leipzig 0 x 2 Liverpool

Barcelona 1 x 4 PSG

Porto x Juventus – 17h

Atlético de Madrid x Chelsea – Terça-feira (23/02) – 17h

Lazio x Bayern de Munique – Terça-feira (23/02) – 17h

Atalanta x Real Madrid – Quarta-feira (24/02) – 17h

Borussia Monchengladbach x Manchester City – Quarta-feira (24/02) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Sevilla ocupa a 4ª posição do Campeonato Espanhol com quarenta e cinco pontos. Brigando na parte de cima, o clube da Andaluzia precisa somar pontos nas próximas rodadas se quiser continuar na disputa pela liderança. Ademais, na Copa do Rei, venceu o Barcelona no primeiro confronto da semifinal.

Já o Dortmund está em 5º com trinta e três pontos no Campeonato Alemão. Depois de ocupar o meio da tabela e acumular resultados pífios, a diretoria optou por demitir o treinador Lucien Favre, deixando assim Edin Terzić no comando. Pela Copa da Alemanha, enfrenta o Borussia Mönchengladbach nas quartas.