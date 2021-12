Shakhtar x Sheriff: onde assistir online, horário e escalações – 07/12

Em confronto válido pela última rodada, as equipes Shakhtar Donetsk x Sheriff se enfrentam nesta terça-feira, 07/12, com a bola rolando às 17h (horário de Brasília), na Champions jogando no Estádio Metalist. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo hoje.

Onde assistir Shakhtar Donetsk x Sheriff: O jogo do Shakhtar Donetsk e Sheriff terá transmissão ao vivo do da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar o duelo hoje.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Metalist, cidade de Carcóvia, na Ucrânia

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Em quarto e último lugar, o Shakhtar Donetsk coleciona somente um ponto e, por isso, já está desclassificado da Champions League. No ano passado, o elenco conseguiu incomodar Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, garantindo-se na Liga Europa. Este ano, porém, não fez a sua lição de casa e por isso se despede do torneio nesta terça-feira.

Enquanto isso, do outro lado, o Sheriff fez história ao disputar pela primeira vez da Champions League. O clube da Moldávia conseguiu terminar em terceiro lugar com 6 pontos, além de conquistar duas vitórias, uma contra o Real Madrid e a outra diante do próprio Shakhtar, para assegurar a sua vaga na Liga Europa e, disputar então, a competição secundária em busca do seu primeiro título.

1 Real Madrid – 12 pontos

2 Inter de Milão – 10 pontos

3 Sheriff – 6 pontos

4 Shakhtar Donetsk – 1 ponto

Escalações de Shakhtar Donetsk x Sheriff:

Traoré e Dentinho são os únicos desfalques do elenco anfitrião, enquanto os visitantes estão sem Kyabou e Yakhshiboev por lesão.

Escalação do Shakhtar:

Trubin; Dodô, Marlon, Matviyenko, Korniienko; Marcos Antônio, Stepanenko; Tetê, Sudakov, Mudryk; Pedrinho

Escalação do Sheriff:

Athanasiadis; Fernando, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castañeda; Yansane

