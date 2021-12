Classificados para Libertadores 2022: 41 equipes garantem vaga

Pelo menos 41 clubes já estão classificados para a Libertadores 2022. Seis clubes brasileiros garantiram a participação para o maior torneio de futebol da América do Sul. No total, a 63ª edição da Libertadores terá 47 times; veja a lista até aqui.

Quem está classificado para a Libertadores 2022?

Até o dia 7 de dezembro de 2021, quarenta e um times estavam confirmados para competir pela Taça Libertadores da América em 2022. Ao todo, são 47 vagas na disputa, sendo reveladas até 15 de dezembro deste ano. Confira a tabela completa de todos os classificados para a Libertadores de 2022.

BRASIL – Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza e Corinthians

ARGENTINA – Boca Juniors, Estudiantes, Talleres, Colón, River Plate e Vélez

COLÔMBIA – Tolima e Atlético Nacional

CHILE – Colo-Colo, Universidad Católica, Audax Italiano e Everton

BOLÍVIA – The Strongest, Always Ready e Independiente Petrolero

EQUADOR – Barcelona, Universidad Católica, Emelec e Independente Del Valle

URUGUAI – Montevideo City, Peñarol, Plaza Colonia e Nacional

PARAGUAI – Libertad, Guarani, Olimpia e Cerro Porteño

PERU – Alianza Lima, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo e Universitário

VENEZUELA – Deportivo Lara, Deportivo Táchira, Monagas e Caracas

Quantas vagas o Brasil tem na Libertadores?

Nove vagas são reservadas aos times brasileiros na Libertadores 2022. Isso porque Palmeiras e Athletico-PR chegam de maneira direta por serem campeões da Libertadores e Sul-Americanas respectivamente, enquanto as outras seis chances são destinadas para as equipes através de suas posições no Brasileirão.

É importante ressaltar que a Copa do Brasil também dá uma vaga para a Libertadores. No entanto, Galo e Athletico-PR já estão assegurados na próxima edição e, por isso, mais uma vaga se abre na tabela do Brasileirão.

Porém, existe a opção do G6 aumentar e, com isso, abranger outras equipes tornando-se o G9. Isso acontece porque o Palmeiras ganhou a Libertadores em 2021 e terminou o Campeonato Brasileiro entre os primeiros. O mesmo acontece também com o campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil, com Athletico-PR e Atlético-MG.

Seis vagas = Diretas pela tabela do Brasileirão 2021

Duas vagas = Campeões da Libertadores e Sul-Americana

Uma vaga= Campeão da Copa do Brasil

Quando começa a Libertadores 2022?

A fase preliminar está marcada para o dia 09 de fevereiro. É importante ressaltar que, em jogos de ida e volta, quem vencer avança até a terceira fase onde os vencedores estão dentro da fase de grupos da Libertadores.

A fase de grupos é indicada por sorteio da Conmebol em 23 de março de 2022, com os jogos começando em 06 de abril. Assim, as duas primeiras de cada grupo avançam para as oitavas de final onde conhecem os seus adversários por sorteios. Desse modo, a competição segue em todo o ano até os meses de outubro e novembro.

Confira o calendário completo da Conmebol para a Libertadores de 2022.

FASE PRELIMINAR:

1ª fase: 09 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta)

2ª fase: 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta)

3ª fase: 09 de março (ida) e 16 de março (volta)

FASE DE GRUPOS:

Sorteio: 23 de março

Rodadas da fase de grupos: 06, 13 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio

FASE ELIMINATÓRIA:

Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final: 03 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final: 29 de outubro de 2022

