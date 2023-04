Tem jogo da Champions hoje? Programação de terça-feira (25/04)

Saiba sem tem embates da Champions League nesta terça-feira, de acordo com a programação do torneio

Vai começar a semifinal da Liga dos Campeões. Real Madrid, Manchester City, Milan e Inter de Milão disputam a última fase da competição em busca da tão sonhada vaga na grande final da temporada. Saiba se tem jogo da Champions hoje, terça-feira em 25 de abril e qual é a programação.

A Liga dos Campeões é organizada pela UEFA todos os anos. Trinta e dois clubes disputam a fase de grupos em busca da vaga na fase eliminatória. Ao fim da temporada, dois sortudos lutarão pela desejada taça.

Quais são os jogo da Champions hoje?

Não tem jogo da Champions hoje em 25 de abril de 2023. Com o fim das quartas de final e a definição dos confrontos na semifinal, a competição tem uma pausa de duas semanas entre o mês de abril e maio.

Os jogos da semifinais já tem data marcada para acontecerem. Real Madrid e Manchester City se reencontram, enquanto Milan e Inter de Milão protagonizam o clássico italiano.

Durante as semanas em que a Liga dos Campeões não é disputada, torneios como a Copa da Itália, Campeonato Inglês e Espanhol são jogados entre as equipes.

Os jogos da Champions são transmitidos no SBT, na TV aberta, e nos canais TNT e Space entre as operadoras de TV por assinatura. Já no streaming o streaming HBO Max, para quem é assinante, e o site do SBT, de graça, dispõem as partidas ao público pela internet.

Próximo jogo da Champions

Os jogos de ida na semifinal da Liga dos Campões serão disputados na terça e quarta-feira, 09 e 10 de maio, enquanto os confrontos de volta estão marcados para 16 e 17 de maio. Todos os combates vão acontecer às 16h, horário de Brasília.

JOGOS DE IDA

Terça-feira, 09 de maio:

Real Madrid x Manchester City - 16h (horário de Brasília)

Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Quarta-feira, 10 de maio:

Milan x Inter de Milão - - 16h (horário de Brasília)

Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Onde assistir: TNT e HBO Max

JOGOS DE VOLTA

Terça-feira, 16 de maio:

Inter de Milão x Milan - 16h (horário de Brasília)

Estádio Giuseppe Meazza, na Itália

Quarta-feira, 17 de maio:

Manchester City x Real Madrid - 16h (horário de Brasília)

Estádio Etihad Stadium, na Inglaterra

Quando é a final da Champions?

A final da Champions League vai ser em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. A data e o local foram escolhidos pela UEFA no início da temporada.

Esta não é a primeira vez que o estádio receberá a decisão do torneio da UEFA. Em 2005, Liverpool e Milan disputaram a final da Champions, com a vitória dos ingleses. O time da Itália vencia por 3 a 0, mas o Liverpool conseguiu empatar. Nos pênaltis, levantou a taça.

O Estádio Olímpico Atatürk foi inaugurado em 2002, considerado a casa da Seleção da Turquia. O espaço tem capacidade para receber 75 mil torcedores.

