Tem jogos da Champions hoje? Programação de terça, dia 2 de maio

Quatro equipes disputarão a semifinal da Liga dos Campeões em busca da tão sonhada vaga na final do maior torneio de futebol do continente. Saiba se tem jogos da Champions hoje para assistir, 02 de maio, e qual é a programação da competição até a decisão.

Hoje tem jogos da Champions?

A Liga dos Campeões entrou na semifinal, mas hoje não tem jogos da Champions, dia 2 de maio. As próximas partidas serão semana que vem e vão trazer Real Madrid x Manchester City frente a frente, enquanto Milan e Inter de Milão protagonizam o clássico italiano.

Quando não tem jogo da Champions, confrontos do Campeonato Inglês, Espanhol, Copa da Alemanha e outros acontecem no meio da semana. O calendário do futebol europeu é bastante diferente do brasileiro, visto que a temporada começa no fim do ano e termina no início do ano seguinte.

Os jogos de ida na semifinal da Champions vão acontecer na terça e quarta-feira, 09 e 10 de maio, enquanto os embates de volta vão acontecer em 16 e 17 de maio. A transmissão se dá no SBT, na TV aberta, os canais TNT e Space, além da plataforma por assinatura HBO Max e o site do SBT de graça.

JOGOS DA CHAMPIONS LEAGUE DE IDA

Terça-feira, 09 de maio

Real Madrid x Manchester City - 16h (horário de Brasília)

Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Quarta-feira, 10 de maio

Milan x Inter de Milão - - 16h (horário de Brasília)

Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Onde assistir: TNT e HBO Max

JOGOS DA CHAMPIONS LEAGUE DE VOLTA

Terça-feira, 16 de maio:

Inter de Milão x Milan - 16h (horário de Brasília)

Estádio Giuseppe Meazza, na Itália

Quarta-feira, 17 de maio:

Manchester City x Real Madrid - 16h (horário de Brasília)

Estádio Etihad Stadium, na Inglaterra

Quando é a final da Champions em 2023?

A final da Champions lEAGUE está marcada para 10 de junho de 2023, sábado, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, às 16h, horário de Brasília.

Esta é a segunda final da UEFA que o estádio turco recebe na história do futebol. Em 2005, Liverpool e Milan protagonizaram épico duelo pela orelhuda. O Milan abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas os ingleses empataram e consagraram-se nos pênaltis.

O Estádio Olímpico Atatürk foi inaugurado em 2002 para receber os Jogos Olímpicos de 2008. Hoje, o espaço é a casa da Seleção Turca de Futebol.

Os finalistas vão sair do confronto entre Manchester City e Real Madrid, enquanto a outra semifinal coloca Milan e Internazionale frente a frente.

