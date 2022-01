Tem jogos da Champions League hoje? Confira onde assistir (18/01)

Competição será retomada em 15 de fevereiro com as oitavas de final

Dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Liga dos Campeões no ano de 2022. A competição mais importante da Europa segue o calendário enquanto torcedores aguardam ansiosamente para o início das disputas, com promessas de grandes embates. Descubra se tem jogos da Champions League hoje e qual é a programação da temporada.

Tem jogos hoje da Champions League?

Hoje, 18 de janeiro de 2022, não tem jogos da Champions League. A competição retorna com as oitavas de final no mês de fevereiro, seguindo o calendário da entidade com a primeira rodada do mata-mata, isto é, o jogo de ida. Todos os confrontos foram definidos através de sorteio, onde as dezesseis equipes se enfrentam até garantirem a classificação das quartas de final.

Os destaques das oitavas vão para o encontro do Real Madrid com o PSG, tendo Vinícius Junior e Neymar em campo, e Manchester United diante do Atlético de Madrid, onde Cristiano Ronaldo vai encontrar a equipe de Diego Simeone mais uma vez, assim como o fez enquanto jogador do time merengue.

Que dia começa as oitavas da Champions League?

As oitavas de final da Champions League 2021/22 dão o pontapé inicial em 15 de fevereiro, terça-feira, com dois confrontos que prometem entregar qualidade em campo para os torcedores.

Depois, a competição também acontece com dois outros jogos na quarta-feira, 16 de fevereiro, e então na próxima semana, 22 e 23 de fevereiro com os outros quatro duelos restantes.

Na fase do mata-mata, o time que terminar em primeiro lugar no grupo ganha o mando de campo na partida de volta. Além disso, gol fora de casa não é mais utilizado como critério de desempate pela UEFA.

Confira os jogos das oitavas de final da Champions League em 2022:

RB Salzburg x Bayern de Munique

Sporting x Manchester City

Benfica x Ajax

Chelsea x Lille

Atlético de Madrid x Manchester United

Villarreal x Juventus

Inter de Milão x Liverpool

PSG x Real Madrid

Onde assistir aos jogos da Champions em 2022?

O SBT, na TV aberta, é o grande responsável por transmitir um jogo por rodada para todo o Brasil na televisão aberta. Todas as terças, a emissora escolhe uma partida para passar às 17h, pelo horário de Brasília, ao vivo.

No entanto, o site do SBT e o aplicativo da emissora para celular retransmitem o evento para quem prefere acompanhar online na plataforma.

Outra opção é a TV por assinatura com os canais TNT e Space, emissoras da Turner. Dois jogos por rodada são definidos pela grade de programação. Como no mata-mata apenas um horário é utilizado, então o programa só transmite dois confrontos por vez, um em cada canal.

Por fim, o serviço de streaming HBO Max também tem os direitos de todas as fases e, por assinatura, é possível assistir ao vivo e simultaneamente a todos eles. É possível ter acesso aos planos e valores no site oficial do produto (www.play.hbomax.com), entre R$19,90 e R$74,90.

