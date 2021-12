Champions League: como funcionam os critérios de desempate

Vejamos como funciona o critério de desempate Champions League, já que é um pouco diferente das normas do Brasileirão. A seguir, veja a regra de desempate usados ​​caso duas ou mais equipes terminem empatadas em pontos na classificação da fase de grupos.

Quais são os critérios de desempate na Champions League?

Se dois ou mais times terminarem empatados na fase de grupos da Champions League, sete critérios de desempate serão aplicados na ordem para determinar as suas classificações, de acordo com o regulamento da UEFA divulgado em site oficial:

1º) Confronto direto entre as equipes em questão

2º) Melhor saldo de gols

3º) Maior número de gols marcados nas partidas do grupo entre as equipes em questão

4º) Diferença de gols como visitantes

5º) Maior número de vitórias em todas as partidas do grupo

6º) Melhor número de vitórias fora

7º) Quem tem menos cartões amarelos e vermelhos

8 º) Coeficiente de clube mais alto no ranking da UEFA

Confronto direto – Critério de desempate Champions League

Este critério é o primeiro a ser utilizado em caso de empate. É analisado o confronto entre as duas equipes em questão, isto é, quem venceu nos jogos de ida e volta ganha a vantagem e fica à frente na classificação.

Melhor saldo de gols

Aqui, é considerado o valor do saldo de gols pela fase de grupos entre as equipes, isto é, a matemática é feita com os número de gols feitos na competição menos o número de gols tomados. O resultado é o valor do saldo de gols.

Por exemplo, o Manchester City terminou a fase de grupos em primeiro lugar com 18 gols feitos e 10 gols tomados, ou seja, o seu sal de gols é 8.

Maior número de gols marcados nas partidas do grupo entre as equipes

Contabiliza-se o número de gols durante a fase de grupos neste critério, ou seja, quem marcou mais entre os dois times empatados termina na frente pela classificação, de acordo com a UEFA.

Diferença de gols como visitantes

Se nenhum dos três critérios acima funcionar, então é utilizado o critério de diferença de gols como visitantes.

O time que tiver mais gols fora de casa é o vencedor deste sistema de desempate.

Maior número de vitórias do grupo – Critério de desempate Champions League

Porém, pode acontecer de os dois times não terem gols fora de casa ou até mesmo empatarem nos números, por exemplo. Aí, é utilizado outro quesito logo depois, o de mais vitórias.

É simples, o time que mais venceu no grupo leva a vantagem.

Melhor número de vitórias fora

Outro critério de desempate bastante utilizado e que pode ser útil na escolha da classificação é o número de vitórias fora de casa. Assim como os gols, as vitórias também contam na hora do desempate e, por isso, as equipes dão o melhor de si em todas as partidas na primeira fase,

Quem tem menos cartões amarelos e vermelhos

Aqui, a regra é básica. Leva-se em consideração o time que tem menos cartões amarelos e vermelhos tomados durante a fase de grupos. Por consequência, são contabilizados os dois atributos na hora do desempate, com o cartão vermelho tendo muito mais “peso”.

Coeficiente de clube mais alto no ranking da UEFA

Por fim, o último critério de desempate a ser utilizado de acordo com o regulamento da UEFA na Champions é o coeficiente do clube. Se nada funcionar para desempatar os dois times ou mais no grupo, então é utilizado o número do coeficiente do time pelo ranking da UEFA.

O número vai determinar quem ficará com a vaga mais alta no agrupamento e, dessa maneira, ter a vantagem na hora da decisão. Os números do coeficiente são determinados pela UEFA por sua renda, e principalmente se um time ganha campeonaots e troféus, ele cresce.

Tem gol fora de casa na Champions League?

A UEFA optou por extinguir o gol fora de casa como critério de desempate no mata-mata em todos os torneios de futebol do continente a partir da temporada 2021/22. Agora, se a partida de volta na fase eliminatória permanecer empatada, a prorrogação com dois tempos de 15 minutos será necessária e, caso nada mude, aí os pênaltis vão acontecer.

O gol fora de casa geralmente é utilizado quando o resultados dos dois jogos do mata-mata são iguais, seja com a prorrogação ou então dois empates ou duas vitórias com o mesmo número de gols, tendo o time que marcou mais vezes na casa do adversário vantagem. A regra foi utilizada pela primeira vez em 1965 em todas as competições da UEFA, desde a Champions até a Liga Europa.

Como funciona a Champions League?

Seis equipes disputam nos playoffs, a etapa preliminar, as seis últimas vagas da fase de grupos. Depois, juntam-se aos 26 times já classificados por suas ligas nacionais, tornando-se então 32 na briga pela orelhuda da Champions.

As equipes disputam a classificação em seis rodadas onde somente os dois melhores colocados de cada grupo avançam até as oitavas de final. Dessa maneira, as fases eliminatórias são escolhidas por sorteios da UEFA.

Depois, as quartas, semis e por fim a tão sonhada final em confronto único e em estádio neutro acontece para ambas as torcidas vibrarem e torcerem por seu time do coração.

Leia também:

Classificados para Libertadores 2022: 41 equipes garantem vaga