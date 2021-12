Tem jogos da Champions League hoje? Programação de quarta (29/12)

Competição será retomada em 15 de fevereiro com as oitavas de final da temporada

Tem jogos da Champions League hoje? Após o sorteio da UEFA, a Liga dos Campeões aguarda para iniciar as oitavas de final onde dezesseis times se enfrentam pela classificação. Descubra a programação de jogos da Champions League hoje e saiba qual é o calendário completo da temporada.

Quais os jogos da Champions League hoje?

Hoje, quarta-feira em 29 de dezembro de 2021, não tem jogos da Champions League. Enquanto a fase de grupos terminou, a UEFA realizou o sorteio para as oitavas de final onde oito confrontos vão determinar quem serão os classificados para a próxima fase do mata-mata.

Enquanto o Benfica avançou pelo grupo E, o Barcelona ficou com a vaga da Liga Europa, deixando os torcedores preocupados com a atual situação em que vive o clube da Espanha. Já o PSG, novo clube de Lionel Messi, garantiu a segunda posição do grupo A com o Manchester City.

Oitavas de final da Champions 2021/22

Oito jogos definem as oitavas de final da Liga dos Campeões na temporada. Os destaques ficaram no encontro de Paris Saint-Germain e Real Madrid, enquanto o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, vai visitar o Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Nas eliminatórias, o time que terminou em primeiro lugar no grupo ganha o mando de campo na partida de volta. Além disso, gol fora de casa não é mais um critério da Champions League para desempate.

Os jogos acontecem em 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022 na ida. Já a volta vai acontecer em 8, 9, 15 e 16 de de março.

Confira todos os jogos das oitavas de final da Champions em 2021

RB Salzburg x Bayern de Munique

Sporting x Manchester City

Benfica x Ajax

Chelsea x Lille

Atlético de Madrid x Manchester United

Villarreal x Juventus

Inter de Milão x Liverpool

PSG x Real Madrid

Como funciona a Champions?

Seis equipes disputam nos playoffs, a etapa preliminar, as seis últimas vagas da fase de grupos. Depois, juntam-se aos 26 times já classificados por suas ligas nacionais, tornando-se então 32 na briga pela orelhuda da Champions.

As equipes disputam a classificação em seis rodadas onde somente os dois melhores colocados de cada grupo avançam até as oitavas de final. Dessa maneira, as fases eliminatórias são escolhidas por sorteios da UEFA.

Depois, as quartas, semis e por fim a tão sonhada final em confronto único e em estádio neutro acontece para ambas as torcidas vibrarem e torcerem por seu time do coração.

Leia também:

Champions League: como funcionam os critérios de desempate