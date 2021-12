Tem jogos da Champions League hoje, terça-feira? (14/12)

Com o fim da fase de grupos, a Liga dos Campeões vai dar início ao mata-mata da competição com as oitavas de final, onde as dezesseis equipes se enfrentam pela classificação da próxima fase. Descubra se hoje tem jogos da Champions League e veja o calendário completos dos confrontos.

Quais são os jogos da Champions League hoje?

Hoje não tem jogos da Champions League, terça-feira em 14 de dezembro de 2021. Com o sorteio realizado pela UEFA ontem na sede da entidade, na Suíça, o torneio de clubes retoma com as oitavas de final somente em 15 de fevereiro do ano que vem com oito jogos.

Depois de complicações técnicas no primeiro sorteio, a UEFA precisou realizar o segundo sorteio para definir todos os confrontos das oitavas de final da Champions. Lembrando que estão classificados Manchester City, PSG, Liverpool, Atlético de Madrid, Ajax, Sporting, Real Madrid, Inter de Milão, Bayern de Munique, Benfica, Manchester United, Villarreal, Lille, RB Salzburg, Juventus e Chelsea.

Oitavas de final da Champions 2021/22

Os confrontos das oitavas foram definidos pela UEFA, prometendo grandes surpresas em campo pela disputa da classificação até a próxima fase. Os destaques ficaram com o encontro entre PSG e Real Madrid, Atlético de Madrid e Manchester United e por fim Liverpool e Inter de Milão.

No mata-mata, o time que terminou em primeiro lugar no grupo ganha o mando de campo do jogo de volta. Além disso, gol fora de casa não é mais um critério da Champions League.

Os jogos tem início a partir de 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022 com os jogos de ida. Já a volta vai acontecer em 8, 9, 15 e 16 de de março. Con.fira a seguir todos os jogos das oitavas de final da Champions em 2021

RB Salzburg x Bayern de Munique

Sporting x Manchester City

Benfica x Ajax

Chelsea x Lille

Atlético de Madrid x Manchester United

Villarreal x Juventus

Inter de Milão x Liverpool

PSG x Real Madrid

